Toyota anuncia construção de cidade inteligente no Japão

A Toyota anunciou na segunda-feira (6), durante a apresentação da marca na edição 2020 da Consumer Electronics Show (CES), em Las Vegas Valley, nos EUA, a construção de uma cidade inteligente aos pés do Monte Fuji, no Japão. Chamada de Woven City, o local começará a ser erguido em 2021 e, incialmente, terá uma população de 2 mil pessoas, entre pesquisadores e voluntários.

"Construir uma cidade completa, mesmo em uma escala menor como essa, é uma oportunidade única de desenvolver tecnologias para o futuro, incluindo um sistema operacional digital focado na infraestrutura urbana. Com pessoas, construções, e veículos todos conectados e se comunicando entre si por meio de dados e sensores, com os quais seremos capazes de testar a Inteligência Artificial nos domínios físico e virtual, maximizando seu potencial”, afirmou Akio Toyoda, presidente da Toyota.

Confira fotos do protótipo da Woden City:



Desenhada pelo arquioteto dinamarquês Bjarke Ingels, Woden City será um local para testes e desenvolvimento de tecnologias autônomas, de robótica, de mobilidade pessoal, com casas inteligentes e uso inteligência artificial em um ambiente único e em tempo real, segundo a empresa.

O planejamento é de uma cidade totalmente sustentável. As construções serão de madeira, com estilo japonês, e apenas veículos autônomos e sem emissão de carbono serão permitidos nas vias principais. As casas contarão com IA para verificar índices de saúde e teto com painéis fotovoltaicos para gerar energia solar, entre outras medidas.

Ficou interessado? Dê uma olha no site da cidade, em inglês: https://www.woven-city.global