Toyota atualiza o Prius, que ganha novo desenho e propulsão mais eficiente

Em 1997, a Toyota lançava o Prius, que inovava pela propulsão híbrida e chamava a atenção pelo design exótico. Agora, 25 anos depois, o fabricante japonês apresentou a quinta geração do veículo.

Mantendo muito do estilo de antes, o novo Prius tem faróis mais pontiagudos e uma traseira simplificada, mas sem perder o caimento coupé do vidro unido à peça em preto.

O interior é similar ao do SUV elétrico bZ4x A essência do desenho traseiro foi mantida

O interior é completamente novo, com volante e quadro de instrumentos do bZ4x, primeiro modelo que a Toyota projetou do zero para ser um veículo elétrico. Também do bZ4x veio a inspiração do carregador solar do Prius, que pode acrescentar até 1.250 km de autonomia ao ano enquanto o carro fica exposto ao sol.



A versão plug-in do Prius rende 223 cv de potência, acelera de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos e aproximadamente 60 km de autonomia no modo elétrico. O híbrido convencional tem potência combinada de 193 cv. O novo Prius chega às concessionárias no segundo trimestre do ano que vem e pode retornar ao mercado brasileiro.

SEGURANÇA APROVADA

O Latin NCAP, programa independente de avaliação de segurança, testou o Tracker e deu cinco estrelas, sua nota máxima, ao SUV da Chevrolet.

O veículo - que foi o carro mais vendido na Bahia em outubro - alcançou esse resultado após uma bateria de testes com impacto frontal, impacto lateral, impacto lateral de poste, impacto traseiro (whiplash), proteção de pedestres, entre outros.

O Tracker atingiu 91,07% em proteção a adultos, 91,84% para passageiro infantil, 54,14% em proteção de pedestres e 83,18% em assistência à segurança.

O SUV tem controle de estabilidade e seis airbags de série em todas as versões, mas também teve o sistema de frenagem autônoma de emergência, presente apenas nas versões mais caras, testado.



INFLAÇÃO DO CARRO

Um levantamento da Agência Autoinforme revelou alta de 1,7% da inflação do segmento automotivo em outubro. É a primeira alta depois de três meses de queda.

As deflações registradas em meses anteriores - 3,8% em setembro, 1,3% em agosto e 2,1% em julho - foram provocadas pela baixa dos preços de combustíveis, que desta vez teve os preços majorados.

O seguro foi o item que mais influenciou na alta no mês, com aumento de 4% sobre setembro. As proteções têm sofrido altas seguidas em 2022 em consequência do aumento de roubos e furtos de automóveis.

ESPORTIVO OFF-ROAD

A Porsche lançou o primeiro esportivo "duas portas" preparado para condução fora do asfalto, trata-se do 911 Dakar. O carro fica até 8 centímetros mais alto do que a versão tradicional e terá preço na faixa de R$ 2 milhões.

O lançamento do Dakar, que já está em pré-venda em todo o mundo, marca os 60 anos do 911 e 75 anos da linha de carros esporte da Porsche.

Para o modelo, o motor escolhido foi o mesmo do 911 GTS, o biturbo de seis cilindros de três litros, que entrega 480 cv de potência e 58,1 kgfm de torque máximo. O propulsor é associado à transmissão PDK de oito velocidades e tem tração integral.

Com esse conjunto, atinge 100 km/h em 3,4 segundos e a velocidade é limitada a 240 km/h. Além da nova suspensão, o Dakar tem pneus preparados para condução em terrenos críticos e resistência a cortes.



SONG PLUS, O QUARTO BYD

A BYD apresenta o seu quarto veículo no mercado brasileiro em menos de um ano. Trata-se do Song Plus DM-i, um SUV híbrido plug-in, com uma tecnologia que é capaz de mesclar os modos de utilização.

Para curtas distâncias, por exemplo, usa o sistema elétrico (maior economia). Já para longas distâncias, aciona o modo híbrido, unindo o propulsor a combustão ao elétrico.

O modelo é equipado com um motor a gasolina que rende 110 cv de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 17,7 kgfm a 4.500 rpm. Já o elétrico produz potência máxima de 179 cv, com torque máximo 32,2 kgfm.

O SUV acelera de 0 a 100 km/h em 8,5 segundos e conta com autonomia 100% elétrica de 51 km com carga total da bateria, já no modo híbrido a autonomia ultrapassa os 1 mil km.

Bem equipado, tem central multimídia Touch de 12,8”, ar-condicionado dual zone, tecnologias semiautônomas, carregamento de celular por indução, entre outros itens.

O SUCESSO DA MINI

20 anos depois da sua estreia oficial na América Latina, a MINI obteve uma importante conquista. A empresa atingiu o marco de 125 mil unidades vendidas na região.

O carro que simbolizou o momento foi um Cooper SE elétrico comercializado na Colômbia.