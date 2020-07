Toyota Corolla ganha versão SUV

A linha Corolla foi lançada em 1966 e já vendeu mais de 48 milhões de unidades globalmente. Atualmente, é o carro mais vendido no mundo. Mas a Toyota quer mais. Em vários mercados os sedãs estão em baixa, então, a empresa japonesa decidiu capitalizar a reputação do Corolla em novos formatos.

O Corolla Cross foi mostrado essa semana na Tailândia No Brasil irá concorrer na mesma categoria do Jeep Compass O bagageiro tem capacidade para até 487 litros (Fotos: Toyota)

O Corolla Cross foi mostrado essa semana na Tailândia No Brasil irá concorrer na mesma categoria do Jeep Compass O bagageiro tem capacidade para até 487 litros (Fotos: Toyota)

Essa semana, apresentou um SUV baseado em seu modelo de maior sucesso. A plataforma será a TNGA, que é modular e aplicada ao Corolla e ao Prius, por exemplo. Mas o utilitário esportivo tem um estilo próprio, e pouco se assemelha ao do sedã. O modelo, que será produzido em Sorocaba, no interior de São Paulo, a partir do ano que vem deverá compartilhar motores e transmissões com o sedã. Dessa forma, é esperada uma versão flex e outra híbrida, como na atual geração do Corolla à venda no país.

O inédito SUV tem 4,46 metros de comprimento, 1,82 m de largura, 1,61 m de altura e 2,64 m de entre-eixos. As medidas são idênticas às do Jeep Compass, um dos seus principais rivais. Já o porta-malas será maior que o do concorrente da Jeep, terá capacidade para 487 litros. Além disso, o encosto do banco traseiro pode ser inclinado em seis graus para aumentar o conforto dos passageiros ou ampliar o compartimento de carga.

O pacote de equipamentos deverá incluir controle adaptativo de velocidade com frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e teto solar.



ESTRATÉGIA DEFINIDA

Apresentado em 1948, como Série 1, o Defender só ganhou esse nome em 1990. O SUV da Land Rover foi produzido até 2016 e, depois de um hiato de três anos, foi apresentado em nova geração no Salão de Frankfurt, na Alemanha, do ano passado. E, finalmente, a empresa britânica - que pertence à indiana Tata Motors -, anunciou chegada da nova geração do SUV ao Brasil.

O Defender é o modelo mais capaz da fabricante britânica (Foto: Land Rover)

O veículo chegará ao país a partir da segunda quinzena desse mês em três opções e apenas com motor 2 litros turbo a gasolina. Esse propulsor entrega 300 cv de potência e 40,78 kgfm de torque. Para garantir, a autonomia é de 90 litros.

Inicialmente será equipado apenas com um motor a gasolina (Foto: Land Rover)

Serão três opções: S (R$ 400.750), SE (R$ 426.750) e HSE (R$ 461.150). Por R$ 14.300, é oferecida a terceira fileira de bancos, o que inclui também saídas extras de ar-condicionado.

O interior do utilitário é recheado de tecnologia (Foto: Land Rover)



MERCADO PREMIUM NA BAHIA

A BMW dominou o mercado premium na Bahia nos seis primeiros meses do ano. Entre janeiro e junho foram emplacados 127 modelos da marca alemã no Estado, mais que o dobro da britânica Land Rover, que ficou na segunda posição com 63 veículos licenciados no período. Outra alemã, a Mercedes-Benz ficou com a terceira posição, com 59 unidades, seguida pela sueca Volvo (59), quarta posição, e outra empresa da Alemanha, a Audi (54), que foi a quinta colocada. Fechando o ranking aparecem a Lexus (20), divisão de luxo da Toyota, e as britânicas MINI (13) e Jaguar (9).



MODELOS PREFERIDOS

Entre os modelos, a BMW também saiu na frente. A nova geração do sedã Série 3 somou 58 emplacamentos no primeiro semestre no mercado baiano. A segunda posição, com 33 unidades, foi do X1, SUV de entrada da BMW. A terceira posição ficou com a Volvo, que computou as vendas de 26 exemplares do XC60. Empate na quarta posição entre Audi Q3 e Land Rover Discovery Sport: cada um deles teve 25 unidades emplacadas entre janeiro e junho na Bahia. Da sexta à décima posição ficaram: Merdeces-Benz Classe C (23), Volvo XC40 (22), Land Rover Range Rover Evoque (14), Mercedes-Benz Classe A (13) e Land Rover Range Rover Sport (12).

O BMW Série 3 foi o carro de luxo mais vendido no primeiro semestre na Bahia (Foto: Christian Castanho/ BMW)

HERÓIS DA ESTRADA

A Scania lançou a série especial Heróis da Estrada. A edição limitada conta com 50 unidades do R 410 4x2 e outras 300 do R 450 6x2, sempre com teto alto. O preço inicial é de R$ 499 mil. Este mês a Scania comemora 63 anos no país.

A edição especial da Scania será limitada a 350 unidades (Foto: Scania)