Trabalhador cai de andaime e é salvo por cinto de segurança em Ipiaú

O cinto de segurança evitou uma tragédia na tarde dessa segunda-feira (01), em Ipiaú. Segundo o portal Giro em Ipiaú, parceiro do CORREIO, um homem trabalhava em uma obra nas proximidades da Praça do Cruzeiro, no centro da cidade, quando uma tábua no andaime cedeu e ele caiu.

O operário ficou pendurado pelo equipamento de segurança por alguns minutos e acabou sendo resgatado por populares. Não se sabe se o trabalhador sofreu algum ferimento.

Um técnico de segurança do trabalho, ouvido pelo Giro em Ipiaú, comentou os riscos desses tipos de serviços e a necessidade de sempre está utilizando cinto.

“Por se tratar de um trabalho em que há risco de quedas, é essencial que se mantenha a segurança em andaimes a fim de evitar danos à saúde do trabalhador. Para isso, é recomendado seguir práticas e protocolos de segurança adequados. Além disso, é importante que esses andaimes sejam estáveis ​​e fortes, para que o trabalho possa ser realizado adequadamente”, explica.