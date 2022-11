Trabalhador morre atingido por portas de vidro no Centro de Convenções de Salvador

Um trabalhador terceirizado que colaborava na montagem de um evento no Centro de Convenções, em Salvador, morreu na noite de segunda-feira (7), enquanto descarregava um caminhão com portas de vidro no local. Segundo a Polícia Civil, Enzo Henrique Azevedo Teixeira, de 18 anos, foi atingido acidentalmente pela carga.

Segundo a GL Events, responsável pelo Centro de Convenções, a equipe brigadista e paramédicos prestou os primeiros socorros e encaminhou Enzo a um hospital, mas ele não resistiu.

Em nota, a empresa lamentou o ocorrido e informou que todos os procedimentos de segurança estivessem sendo cumpridos. "A GL events se solidariza com a família da vítima e está em contato com a empresa terceirizada para prestar todo o apoio necessário", diz o texto. O nome da empresa responsável pela carga não foi divulgado.

Segundo a TV Bahia, a mãe de Enzo disse que ele foi chamado para fazer um serviço e estava no local fazendo outra atividade quando ocorreu o acidente.

A morte acidental de Enzo foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia Civil já ouviu testemunhas que estavam no local.

Investigação

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquéritos civis para investigar as circunstâncias do acidente que matou Enzo Henrique. Esse é o segundo caso de morte no trabalho em construções civis em 24 horas na Bahia. O primeiro caso aconteceu na manhã de segunda-feira (7) no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

As apurações dos dois casos ainda estão no início. Informações das polícias técnica e civil, além dos relatórios da auditoria-fiscal do trabalho sobre as condições em que os acidentes ocorreram serão solicitadas. Só depois de reunir informações e documentos, poderão ser convocadas testemunhas e a as empresas responsáveis pelos trabalhadores atingidos.

Segundo o MPT, a empresa responsável ainda não prestou esclarecimentos sobre o acidente em Salvador. No caso deTeixeira de Freitas, que vitimou Dernevaldo Lopes de Almeida, de 55 anos, ainda não foi possível identificar o empregador direto, nem os indiretos.