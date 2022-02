Trabalhadores da cultura vão receber dois salários mínimos da prefeitura

Cerca de 6 mil trabalhadores do setor cultural de Salvador vão receber um auxílio da prefeitura para amenizar as perdas provocadas pelo cancelamento do carnaval. Essa será a segunda vez que será oferecido um socorro a esses profissionais, mas desta vez o valor será dobrado. Serão dois salários mínimos para cada contemplado.

O prefeito Bruno Reis explicou a decisão durante a abertura de 30 leitos pediátricos no Hospital Martagão Gesteira, no Tororó, nesta sexta-feira (4). O SOS Cultura tem parcela única e foi oferecido pela primeira vez em maio de 2021.

“O desejo da prefeitura é pagar dois salários mínimos. No ano passado, pagamos um salário mínimo, mas esse ano a intenção é dobrar e para isso estamos fazendo captação de apoio da iniciativa privada. Ano passado, tivemos uma parte custeada pela Ambev. Estamos em tratativa com a Ambev e com outros parceiros para que possam ajudar assumir essa conta”, disse.

O gestor lembrou que o setor da cultura foi um dos mais afetados pela pandemia e que muitos trabalhadores estão há quase dois anos sem condições de trabalhar. Ele disse que mesmo se não conseguir apoio, o município vai pagar a conta.

“Caso a gente consiga parte desses recursos isso ameniza os investimentos públicos. Caso não consiga, a prefeitura irá assumir essa conta sozinha que são dois salários mínimos que nós pretendemos pagar ainda antes do período que iria ocorrer o carnaval”, disse.

Contemplados

Na primeira edição, o auxílio foi pago a cerca de 6 mil trabalhadores de três categorias: os da área de cultura que tinham cadastro validado na Fundação Gregório de Mattos (FGM), os da área de eventos sociais cadastrados pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) e aqueles que atuavam no Centro Histórico de Salvador que tinham sido cadastrados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Na área da cultura, o benefício abrangeu uma média de 77 atividades. Dentre elas estão a arte de rua, artes plásticas, dança, circo, literatura, audiovisual, teatro e gestão cultural, e outras. Na área de eventos, foram atendidos tanto os trabalhadores de eventos de grande porte, como réveillon e shows diversos, como aqueles que atuam com eventos sociais (casamento, aniversário, formatura, entre outros). O cadastro dos profissionais de eventos junto à Saltur foi feito por meio do compartilhamento de dados feito pelas entidades de classe e grupos representativos da categoria.

Além disso, um dos critérios para o recebimento era de que os beneficiários residissem em Salvador e tivessem tido, em 2020, renda declarada de, no máximo, três salários mínimos.