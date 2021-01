Trabalhadores da rede de Atenção Básica serão vacinados neste domingo

Os 7 mil trabalhadores que atuam na rede de Atenção Básica de Salvador vão ser vacinados a partir deste domingo (24). A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) emitiu uma convocação para os agentes procurarem postos de saúde para serem imunizados.

Serão vacinados profissionais da higienização, aqueles que ocupam função administrativa, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, além dos trabalhadores que realizam os serviços de testagem rápida nas localidades com medidas de proteção à vida.

A estratégia segue na segunda-feira (25), beneficiando também os trabalhadores das Ilhas de Bom Jesus dos Passos, Paramana e Maré. Para a vacinação, será obrigatória a apresentação do RG, Cartão SUS, contracheque e/ou folha de registro biométrico do último mês, além da apresentação do documento que comprove o vínculo com o serviço.

Até a manhã deste sábado, mais de 12 mil profissionais da saúde já foram vacinados em Salvador. Nessa primeira fase, a SMS já finalizou a estratégia em todas as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) municipais e estaduais da capital baiana. Hoje equipes volantes percorrem 12 instituições entre hospitais públicos e privados, casa de repouso e maternidade.