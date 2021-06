Trabalhos insalubres e de alto risco ameaçam crianças e adolescentes

Estudo divulgado na segunda, 21, sobre trabalho infantil, mostra a realidade dura de milhares de meninas e meninos no Brasil. A pesquisa O trabalho infantil no Brasil: Análise dos Microdados da PnadC 2019, realizada pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), usa dados do IBGE.

O levantamento mostra que em 2019, 1.8 milhão de crianças e adolescentes estavam em alguma situação de trabalho infantil. Desse total, 704 mil exerciam as piores formas de trabalho. No recorte por gênero e raça, 1,206 milhão dos trabalhadores eram meninos e 626 mil, meninas. Enquanto 1.202 milhão eram crianças e adolescentes pretos e 630 mil, brancos.

Das atividades exercidas, 866 mil não eram remunerados e trabalhavam em ocupações como balconistas (6%), trabalhadores rurais (4,9%), cuidadores de crianças (3,8%) e agricultura (3,5%), entre outras atividades. A maioria (734 mil) não tinha carteira assinada, mesmo os adolescentes de 16 e 17 anos.

Crianças se expõem nas ruas, em condições precárias de trabalho (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O economista Cláudio Fernandes, analista da pesquisa, diz que os indicadores do Brasil impedem que o país seja visto como desenvolvido. "Como a causa principal do trabalho infantil é a pobreza e o Brasil é um país de extrema desigualdade, significa que existe alto contingente populacional em situação vulnerável economicamente, socialmente, culturalmente e educacionalmente".

Ainda segundo o economista, os índices revelam que o Estado brasileiro "não consegue cumprir as obrigações estipuladas na Constituição". A verdade é que o Estado brasileiro não vem conseguindo proteger a infância de nenhuma forma de violência.

Na quinta, 24, reportagem do CORREIO mostrou que em 2021, 149.724 denúncias de violência contra crianças e adolescentes já foram registradas no país. A Bahia, infelizmente, é o quarto no ranking nacional, com mais de duas mil notificações.

OUTROS DESTAQUES DO NOTICIÁRIO

Imagem da Semana: ruas enfeitadas

Mesmo sem arrasta-pé, ruas ganharam as cores das fitinhas e bandeirolas (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

A festa foi adiada por mais um ano, mas nem por isso os moradores de bairros de Salvador como Cidade Nova deixaram de viver o clima de São João. Bandeirolas e fitinhas coloridas alegraram as ruas e o feriado.

O desabafo de Britney

Britney Spears está sob a tutela do pai desde que teve o colapso, em 2008 (Foto: Arquivo/AFP)

"É desmoralizante tudo que passei. Nunca disse isso abertamente - nunca pensei que alguém fosse acreditar em mim. Não estou mentindo. Só quero minha vida de volta, Britney Spears

A cantora de 39 anos, em depoimento prestado à Justiça, na quarta-feira, 23, falou sobre a tutela de seu pai, Jamie Spears. Desde 2008, quando Britney teve um colapso nervoso, ele cuida dos negócios e decide a vida da filha. No conversa com a Justiça, a estrela pop revelou que tem vontade de se casar com o atual namorado e de ter outro filho - ela é mãe de dois - mas a tutela não permite que ela retire o DIU para engravidar. No Brasil, o nome de Britney Spears foi um dos termos mais buscados no Google por conta das declarações da artista.

Desabamento em Miami

Maioria dos resgatados estava em área do prédio qie não ruiu (Foto: AFP)

Parte de um prédio residencial de 12 andares, do complexo Champlain Towers, desmoronou na quinta-feira, 24, em Surfside, Miami, nos Estados Unidos. Até a sexta, 25, quatro mortes haviam sido confirmadas e, segundo a prefeitura local, ainda havia mais de 150 desaparecidos, entre eles uma criança brasileira. Outras 37 pessoas foram retiradas com vida ainda na quinta, sendo 35 da parte do prédio que não ruiu e as outras duas de debaixo dos escombros. Das 37, 10 pessoas ficaram feridas e quatro precisaram de atendimento médico. Durante as buscas na sexta, as equipes de resgate chegaram a detectar sons como se alguém estivesse batendo no concreto, mas não ouviram vozes, disseram as autoridades locais.

Salles pede demissão

Ricardo Salles é investigado em inquérito sobre corte ilegal de madeira (Foto: Agência Brasil/Arquivo)

Ricardo Salles pediu demissão do governo, na quarta-feira, 23. Ele ocupava o ministério do Meio Ambiente. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) ainda na quarta. O mesmo decreto nomeou Joaquim Álvaro Pereira Leite, que era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do ministério, para gerir a pasta. O ex-ministro é alvo de um inquérito autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). Salles é investigado por suspeita de ter interferido em outra investigação sobre uma grande apreensão de madeira extraída ilegalmente. Segundo a Polícia Federal, há fortes indícios de que Ricardo Salles participou de um esquema de contrabando ilegal. Ele nega.



Itália livre da máscara

As máscara não serão obrigatórias ao ar livre (Foto: Arquivo AFP)

A Itália vai suspender exigência do uso de máscaras ao ar livre a partir da segunda-feira, 28 de junho, disse o governo do país, no dia 21. Segundo o anúncio, os casos de covid-19 e as hospitalizações pela covid estão em queda. O uso obrigatório de máscaras foi imposto em outubro do ano passado, quando o país entrava em uma segunda onda da pandemia e as autoridades mostravam dificuldade para conter as infecções. O governo de Mario Draghi está suspendendo restrições continuamente desde abril, e com isso reativando atividades como restaurantes, bares, cinemas e academias de ginástica e permitindo a liberdade de circulação no território italiano. O uso de máscaras era uma das últimas regras em vigor, e será mantido em áreas públicas fechadas.

Luta contra o vírus

Conass e Conasems querem orçamento para ações de saúde (Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) pediram ao Executivo mais recursos para o combate à pandemia e ações de saúde, em reunião da Comissão Intergestores (CIT) Tripartite do SUS, na quinta, 24. O presidente do Conass, Carlos Lula, lembrou que na virada para 2021, antes da 2ª onda, os estados alertaram para garantia de orçamento de pós-guerra (em referência ao Orçamento de guerra de 2020).

Litoral ameaçado

Aumento do nível do mar ameaça regiões costeiras (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A subida do nível do mar, inundações e intensificação das ondas de calor ameaçam cidades costeiras do mundo, diz relatório provisório do Painel Intergovernamental de Especialistas sobre a Evolução do Clima (IPCC, na sigla em inglês). De Bombaim a Miami, Daca ou Veneza, as cidades e seus habitantes que vivem na foz de estuários ou linhas sinuosas da costa estão "na linha da frente" da crise climática, que corre o risco de redesenhar os mapas dos continentes, diz o documento.