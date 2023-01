Tradição do presente para Oxum no Dique do Tororó retorna em 2023

O "Presente às Águas Sórodó" acontece nesta quarta-feira (1º), em um resgate da antiga tradição de oferendas à Mãe D'Água no Dique do Tororó, em Salvador. A prefeitura apoia a iniciativa, através da Fundação Gregório de Mattos (FGM) e da Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar).

A programação do Sórodó 2023 terá concentração a partir das 17h, no estacionamento em frente à Arena Fonte Nova, com saída prevista para aproximadamente 20h. O evento terá as presenças do artista Carlinhos Brown, da banda feminina Yayá Muxima, do Afoxé Filhos do Congo, autoridades religiosas, representantes de terreiros, entre outros. O cortejo segue sentido Estação da Lapa, contorna o Dique até a Fonte dos Orixás, onde os balaios serão embarcados por uma equipe da Salvamar, após uma saudação religiosa.

A palavra “Sórodó” remete ao ato de levar oferendas para as águas, e resgata uma tradição ancestral de Salvador, além de trazer à tona histórias passadas de pais para filhos pelos moradores das imediações do Dique do Tororó.

O presidente da Associação Afro-Ameríndia (AFA), Leonel Monteiro, fala mais sobre a celebração. “O Sórodó nasce a partir de uma família formada por pessoas do candomblé, que vivia no entorno do Dique do Tororó, e fizeram uma promessa a Obaluaê, em mérito de uma das filhas, que se encontrava adoentada. Após a graça alcançada, foi pedido que as oferendas fossem direcionadas a Oxum. A partir daí, passaram a levar flores em balaios. A tradição foi passando entre as famílias e, em determinado momento, o costume desapareceu. A partir de 1998, com a instalação das estátuas dos Orixás, o Sórodó retornou, com o pedido de que se mantivessem as esculturas no Dique”, conta.