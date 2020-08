Tradicional salão Barber Beauty encerra atividades

Barber Beauty participava de feiras e eventos e chegou a figurar entre os melhores salões do país (foto: Alô Alô Bahia)

Após anos sendo considerado um dos mais tradicionais salões de beleza de Salvador, o Barber Beauty fechou as portas definitivamente. A crise, acelerada pela pandemia do novo coronavírus, fez com que o estabelecimento não conseguisse se reerguer. O salão chegou a ter uma unidade na Avenida Manoel Dias da Silva, na Pituba, e atualmente funcionava em endereços nos shoppings Barra e da Bahia.

“Infelizmente devido a crise econômica que passamos no nosso país nos últimos anos, agravada de forma drástica pela pandemia, não tivemos capacidade para retomar a nossa operação”, nos disse um dos diretores, Marcelo Costa Cardoso.

O Barber Beauty chegou a ter cerca de 200 profissionais e esteve, durante dois anos consecutivos, entre os 30 melhores salões do Brasil, de acordo com ranking da saudosa Revista Estilo de Vida, que fazia parte do Grupo Abril.

Ieda Matos (foto: Pablo Lobo/divulgação)

“Seguirei com o salão fechado”, diz baiana que comanda restaurante em SP

O restaurante Casa de Ieda, localizado em Pinheiros, em São Paulo, segue funcionando apenas por delivery, com menu semanal de almoço às quintas, sextas e sábados. A casa é comandada pela cozinheira baiana Ieda de Matos. “Seguirei com o salão fechado mesmo sabendo que posso abrir seguindo as normas estabelecidas pelas autoridades. Meu salão é minúsculo e não me sinto preparada para receber meus visitantes”, nos disse Ieda. Natural de Lagoa do Capim, ela foi criada em Utinga, cidade a 400 quilômetros da capital Salvador.

Obras de Emanoel Araújo farão parte da edição online da SP-Arte (foto: divulgação)

Presença online

A Paulo Darzé Galeria participará da feira virtual SP-Arte Viewing Room, que será realizada entre os dias 24 e 30 de agosto, através do site sp-arte.com. Na ocasião, a galeria baiana apresentará obras de Frans Krajcberg, Amilcar de Castro, Mestre Didi, Emanoel Araujo, Waltercio Caldas, Tunga, Daniel Senise e Nádia Taquary, entre outros.

Plaquinha de aluga-se

Praia do Forte e Trancoso são os destinos mais procurados para a virada do ano. Por causa da pandemia, ao invés de hotéis, empresários e figurões da sociedade que não possuem imóveis nesses vilarejos, estão desde já fazendo reservas e alugando através de amigos. Casas incríveis, que jamais foram alugadas, estão disponíveis por valores que variam entre quatro e oito mil, a diária.

Gammil Foppel (foto: divulgação)

Novo formato

O advogado criminalista Gammil Foppel será um dos palestrantes de um aulão que será realizado, hoje, às 18h, no Cine Drive-In Bahia, localizado no estacionamento externo do Shopping da Bahia. O seminário será voltado para quem deseja seguir a carreira jurídica e, no encerramento, haverá um show da banda SuperVoltz.

Martha Medeiros (foto: redes socias/reprodução)

Congresso de Destination Wedding

A estilista Martha Medeiros e o cerimonialista Roberto Cohen estão na programação do 1º Congresso de Destination Wedding da Bahia (CDWB). O evento online será realizado nos dias 1, 2 e 3 de setembro, com o intuito de impulsionar a economia do setor no estado, além de capacitar profissionais de eventos e turismo que têm interesse em trabalhar ou se especializar em celebrações no estado. A programação completa e as inscrições estão disponíveis no Sympla.

Panorama

- O Fasano Salvador, que está fechado desde o início da pandemia, ainda não anunciou quando será sua reabertura. A expectativa do segmento de turismo é que ocorra até o mês de dezembro.

- Clara nasceu anteontem, no Hospital Aliança, para a felicidade dos pais, Mari Deprá e Diego Coronel, e do avô paterno, o senador Angelo Coronel, que seguiu todas as medidas de segurança para conhecer a neta.

- O deputado estadual Tiago Correia apresentou uma moção de pesar pelo falecimento de Elsimar Coutinho, ressaltando as invocações às quais o médico conduziu, a exemplo do desenvolvimento dos primeiros anticoncepcionais injetáveis com efeito prolongado.

Reabertura

O Txai Resort, localizado em Itacaré, no Sul da Bahia, reabriu, anteontem, obedecendo a rígidos protocolos de segurança. O hotel vai operar com uma equipe reduzida e dedicada ao atendimento de cada bangalô, incluindo a distância de 4 metros entre uma acomodação e outra. Para a proteção de todos, a circulação será de no máximo 80 hóspedes em toda estrutura.