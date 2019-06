Tradutor inglês para português: 7 opções de aplicativos para você baixar

Encontrar um bom tradutor inglês português é fundamental para quem deseja aprender o idioma. Traduzir as palavras ao pé da letra não é o mais indicado para as situações de leitura e interpretação de texto. No entanto, o auxílio do dicionário é importante para o estudante tirar dúvidas de vocábulos, conhecer novas palavras e ampliar o seu vocabulário.

Atualmente, a facilidade dos aplicativos trouxe mais praticidade a diferentes áreas. A facilidade de encontrar diversas opções de funções nos smartphones tem auxiliado quem sabe utilizar a tecnologia em benefício dos estudos e da carreira. Pensando nisso, reunimos os principais aplicativos de tradução inglês para português e outros idiomas. Confira a lista:





Google Tradutor

Download: Android | iOS

Microsoft Translator

Download: Android | iOS

Linguee

Download: Android | iOS

Yandex Translate

Download: Android | iOS

iTranslate

Download: Android | iOS

Reverso

Download: Android | iOS

Forvo

Download: iOS