Tráfego é alterado na Av. ACM a partir desta quinta (3); veja mudanças

Os condutores que trafegam pela Avenida Antônio Carlos Magalhães deverão ficar atentos para as alterações de trânsito que serão implementadas na região a partir desta quinta-feira (3). As mudanças acontecem em função da entrega do elevado do BRT nas imediações do Hospital Teresa de Lisieux, e algumas já serão implantadas de forma definitiva.

Os condutores que estiverem no sentido Shopping da Bahia e desejarem chegar à Avenida Tancredo Neves ou Luís Viana Filho (Paralela) deverão seguir por cima do elevado. É importante destacar que, uma vez no elevado, não será possível retornar à via principal. Este percurso será implantado já de forma permanente.

Já os condutores que tiverem como destino o Caminho das Árvores ou Shopping da Bahia devem manter-se na via principal, abaixo do elevado, e acessar a pista marginal nas imediações do Hiper Posto.

Fechamento de cruzamento}

Outra importante mudança neste trecho é o fechamento definitivo do cruzamento de quem sai da Avenida Paulo VI em direção à Avenida ACM, no sentido Rio Vermelho. Com isso, os veículos deverão utilizar um novo retorno implantado abaixo do elevado, nas imediações do Sam´s Club. A direita livre já existente no local será mantida, porém, neste caso, os veículos terão apenas a opção de seguir no sentido Shopping da Bahia.

A travessia de pedestres também será realocada, porém de forma provisória. Serão instaladas duas travessias semaforizadas nas imediações do Lar Shopping e próximo ao Sam´s Club. Já o ponto de ônibus localizado em frente ao Hiperposto será instalado, também de forma provisória, na via marginal, em frente ao Mc Donald’s.

As mudanças serão implementadas logo após a entrega do elevado, marcada para às 9h30, com a presença do prefeito ACM Neto, e tem o objetivo de permitir o andamento das obras de mobilidade na região. Todo o trecho estará devidamente sinalizado, além de contar com a presença de agentes de trânsito para orientar os condutores que trafegam pelo local. Não haverá alterações para quem trafega no sentido Rio Vermelho.