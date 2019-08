Tráfego na Rua Miguel Calmon será interditado a partir da terça (27)

O tráfego de veículos na Rua Miguel Calmon, no Comércio, vai ter alterações a partir da terça-feira (27) por conta de obras de requalificação que acontecem no local. O trecho entre a Rua da Bélgica e a Praça da Inglaterra ficará interditado para tráfego de veículos enquanto a rua recebe asfalto.

A interdição vai começar no início da manhã e deve durar por três dias. A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará a sinalização.

Durante a interdição, fica liberado o acesso à Ladeira da Montanha. O fluxo da Avenida Contorno será desviado para a Avenida Estados Unidos. Quem quiser ir para a Rua Miguel Calmon poderá seguir a partir da Av. Estados Unidos, usar a Rua da Polônia ou a Praça da Inglaterra.

Segundo a Transalvador, essa é a primeira etapa da intervenção. Depois da conclusão do trecho interditado, deve começar a segunda etapa, que será da Praça da Inglaterra até a Praça Riachuelo. As intervenções fazem parte da requalificação da região do Comércio, feita pelo Governo do Estado.