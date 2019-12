Tráfego nos viadutos do BRT já está liberado no Itaigara

O tráfego de veículos no Complexo Viário João Gilberto, na Avenida ACM, na região do Itaigara, foi liberado na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 11h15. O complexo formado por dois viadutos faz parte do sistema BRT.

"No fim do próximo ano, toda a primeira etapa do BRT estará com plena funcionalidade, trazendo solução de transporte público. Vamos ter ônibus articulados com alta capacidade, que serão os mais modernos do Brasil. Vamos ter aqui soluções viárias e solução de drenagem para acabar de uma vez por todas com os problemas dos alagamentos que acontecem nas avenidas ACM e Juracy Magalhães", afirmou o prefeito, durante a solenidade de inauguração.

A partir de agora, veículos que saem do Itaigara com destino à Avenida Juracy Magalhães não precisam mais fazer o retorno que ficava em frente ao Lar Shopping. Com o primeiro dos viadutos, é possível ir praticamente do Parque da Cidade até aquela avenida. O antigo retorno, por sua vez, será fechado.

Viaduto liberado para tráfego (Divulgação/ Secom PMS)

Já os carros que saem da região do Iguatemi e da Avenida Paralela em direção ao Parque da Cidade vão usar o segundo viaduto para chegar mais rápido ao Itaigara. Antes, era preciso ir até o Mercado do Rio Vermelho, antiga Ceasinha, para fazer esse retorno. Cada viaduto possui três faixas, sendo duas para veículos e uma para o transporte público (o BRT).

Os viadutos, que têm três faixas para veículos, tiveram duas pistas liberadas. A terceira faixa será reservada aos ônibus, assim que todo o sistema BRT for inaugurado. Ao todo, foram investidos cerca de R$ 55 milhões na construção do complexo viário. "Muitos chegaram a duvidar que a gente conseguisse entregar esses dois viadutos ainda em 2019. Mas nós conseguimos, mesmo com todas as dificuldades que enfrentamos, a exemplo das chuvas e das complicações impostas por órgãos estaduais na concessão das licenças. Com essa obra, as pessoas vão começar a ver os resultados concretos e positivos desse projeto que chegou a ser polêmico em algum momento", disse o prefeito ACM Neto.

Outras entregas - Durante a solenidade de hoje, o vice-prefeito Bruno Reis anunciou que haverá outras entregas do sistema BRT entre o final de fevereiro e o início de março. "Essa é uma das principais obras em andamento em nossa cidade.Trata-se de uma obra histórica, mais uma feita pela Prefeitura, e os transtornos de agora vão se transformar em benefícios definitivos para a população, inclusive resolvendo o problema dos alagamentos em períodos chuvosos aqui nessa região das avenidas ACM e Juracy Magalhães, já que essa intervenção envolve também solução de drenagem", lembrou Reis.

Bruno Reis destacou que o BRT vai beneficiar toda a população de Salvador, uma vez que avenidas como a ACM e a Jutacy Magalhães são endereços pelos quais circulam pessoas de vários bairros: "Este é um centro nervoso e econômico de Salvador, onde muita gente trabalha ou simplesmente passa diariamente. Por isso, melhorar o trânsito e o transporte nessa região da cidade é melhorar a vida de todos, e não apenas daqueles que residem próximos a essas vias".

Demais elevados - Um terceiro viaduto do BRT está sendo erguido nas proximidades do Shopping da Bahia. O primeiro trecho prevê ainda a implantação de quatro elevados, que já estão em fase de construção, próximos ao Hiper, Cidadela e na altura do Parque da Cidade. Esses elevados também terão vias segregadas para o transporte público, pistas expressas e ciclovia, além de estações de transbordo.

A estimativa é que estas estruturas possibilitem a fluidez do trânsito da Av. ACM, diminuindo o tempo de deslocamento das pessoas pela localidade. Isso porque os viadutos e elevados vão possibilitar a eliminação de semáforos e retornos nas vias exclusivas do BRT. Além disso, o conceito das estações nos elevados vai facilitar a acessibilidade e a integração com os ônibus convencionais. Isso porque o cidadão terá acesso às estações sem precisar passar por passarelas, de forma mais segura, utilizando escadas, elevadores e rampas. Vale frisar ainda que o BRT será 100% integrado ao metrô.

Segundo trecho - Em agosto de 2019, a Prefeitura publicou a licitação para o segundo trecho do BRT, entre o Parque da Cidade e a Estação da Lapa, passando pelas avenidas Juracy Magalhães e Vasco da Gama. A expectativa é que a ordem de serviço para o início das obras seja dada ainda no início de 2020.

Essa segunda etapa terá 7km de extensão e prevê a construção de seis estações. Além disso, estão previstos 6km de ciclovia ao longo de quase todo trajeto e mais três elevados. A parada na Estação da Lapa será adaptada para o BRT na estação superior do terminal, e também integrará com o metrô e as linhas de ônibus convencionais.