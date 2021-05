Tráfego para veículos pesados é liberado no km 82 da BA-099 após obras

A Concessionária Litoral Norte (CLN) liberou, a partir desta terça-feira (11), o tráfego de veículos pesados — a exemplo de ônibus e caminhões de grande porte — no km 82 da BA-099, no sentido Aracaju. A via passou pela primeira etapa de obras de reconstrução, pois o trecho havia sido danificado pelas chuvas.

De acordo com a Portaria nº 135 de 04 de outubro de 2017, da SEINFRA, o tráfego é diariamente permitido para caminhões abaixo de 6 toneladas de Peso Bruto Total (PBT). Veículos acima deste peso não podem trafegar após 19h de sexta-feira nem antes de 22h aos domingos e feriados. A portaria também restringe a circulação de qualquer veículo acima de 24,65 toneladas.

Veículos pesados que não se enquadram nessas características só podem circular na BA-099 mediante a uma Autorização Especial de Tráfego (AET).

Cronograma

Nesta primeira fase da recuperação do km 82, o trabalho contou com a instalação de 18 aduelas de concreto para a reconstrução das galerias de águas pluviais e apoio de caminhões guindaste com capacidade de 75 toneladas para garantir a operação. Agora, as equipes trabalham na camada de aterro para reconstrução a pista e, na sequência, será feita aplicação de massa asfáltica e sinalização.

A conclusão do trecho permitiu o início da segunda fase das obras, nesta quarta-feira (12), que envolve a interdição da faixa sentido Salvador, reconstrução do sistema de águas pluviais e aplicação de nova pavimentação.

O tráfego seguirá em sistema “Pare e Siga” para garantir o deslocamento seguro dos veículos e toda a operação tem apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). O trecho segue com sinalização reforçada para garantir a segurança de pedestres e motoristas que passam pela região.

A previsão de conclusão de todo o trabalho é o final do mês de junho, conforme condições climáticas favoráveis.