Traficante do Bairro da Paz é preso com 1,1 mil porções de maconha

Um dos responsáveis pelo repasse de drogas no Bairro da Paz, em Salvador, foi preso por equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico, na noite da quinta-feira (20). Ele foi flagrado com 1,1 mil porções de maconha, escondidas em uma mochila. Os PMs encontraram com o traficante um tablete de maconha, 1.100 trouxinhas da erva, 47 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, um caderno com anotações do tráfico, uma balança e R$ 95. Após o procedimento, o criminoso foi encaminhado para a Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia.

Denúncias anônimas levaram a polícia a realizar patrulhamento na Rua Presidente Dutra. “Assim que chegamos no local informado demos a voz de prisão. Bastante nervoso, ele não ofereceu resistência”, contou o comandante da Rondesp Atlântico, major Edmundo Assemany Júnior.

“É de extrema importância que a população continue nos ajudando. Além do Disque Denúncia da SSP (71 3235-0000), qualquer informação pode ser repassada também via 190 ou através do nosso WhatsApp (71 9 9951-6369)”, reforçou o oficial. Na Central de Flagrantes, o criminoso foi autuado por tráfico de drogas e, segundo o delegado Roberto César Nunes, “segue aguardando audiência de custódia”.