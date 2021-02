Traficante é preso depois de ser identificado por sistema de reconhecimento facial

Um homem suspeito de tráfico de drogas que estava foragido foi preso depois de ser identificado pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP), neste sábado (13). Segundo o órgão, o suspeito que era da cidade de Camaçari, foi flagrado enquanto andava em uma avenida de Salvador.

O sistema apontou 97% de semelhança com o fugitivo. Em seguida, as equipes da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), no Centro de Operações e Inteligência (COI), receberam o alerta da ferramenta.

A Polícia Militar encontrou o homem, que foi apresentado na Central de Flagrantes. Na delegacia, foi confirmado que se tratava do traficante procurado. Ele tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Crime de Camaçari. Depois de passar por exames e prestar depoimento, deve seguir para o sistema prisional.

Lançado em dezembro de 2018, o sistema de Reconhecimento Facial da SSP já localizou 203 foragidos da Justiça.