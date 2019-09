Traficante procurado pela Interpol é preso no Sul da Bahia

Wesley foi preso em imóvel alugado (Foto: Divulgação/SSP)

Um traficante Internacional incluído na lista da Organização Internacional e Polícia Criminal (Interpol) foi preso na cidade de Prado, Sul da Bahia. Wesley Evangelista Lopes, que tinha mandado de prisão por tráfico de entorpecentes e era procurado pela Interpol desde o ano passado, foi levado para a unidade da Polícia Federal de Porto Seguro, onde permanece à disposição da justiça.

Wesley foi encontrado no sábado (31), dentro de um imóvel alugado onde morava há um mês. "Ele pagou aluguel antecipado para três meses e já estava há 30 dias na casa", contou o comandante da especializada da Polícia Militar, major Ronivaldo Pontes da Silva

A prisão ocorreu durante operação conjunta entre a Companhia de Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, 88ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Alcobaça) e a Polícia Federal.

O traficante é apontado como líder de um grupo criminoso que foi flagrado com cerca de meia tonelada de cocaína em um avião bimotor, em abril do ano passado, no aeroporto municipal de Carauari, no Amazonas. À época, quatro pessoas foram presas.