Traficante que recebia drogas do Paraguai pelos Correios é preso em flagrante 

Um homem que recebia drogas pelos Correios, vinda do Paraguai, foi preso em flagrante, na tarde da última quinta-feira (27), em Luís Eduardo Magalhães (LEM), por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cerrado. Com o traficante também foram apreendidos mudas de maconha, que estavam no quintal da sua residência.

Policiais receberam denúncias de que um traficante estaria recebendo com frequência, drogas do Paraguai, por correspondência. De acordo com as características passadas, as guarnições localizaram o homem nas proximidades da agência dos Correios da cidade, como explica o comandante da unidade, major Geovanni Castro Damasceno.

“Ele disse que recebia maconha aromatizada de outro país e que possui diversos clientes com gostos diferenciados. Informou também que possuía mudas de maconha no quintal da casa onde mora, que ainda não estavam prontas para o consumo”, disse o militar, acrescentando que o material foi recolhido.

Foram apreendidos mais de meio quilo de maconha, 18 mudas de entorpecentes, uma balança, três frascos de anabolizantes, um celular e uma motocicleta Honda. Ele e os materiais foram apresentados na delegacia da cidade, onde foi autuado por tráfico de drogas.