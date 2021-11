Traficante que vendia cocaína em Praia do Forte é preso

Um traficante que comercializava cocaína, na localidade de Praia do Forte, foi preso por equipes da 53ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Mata de São João). O flagrante ocorreu, na noite de sábado (13). Os militares procuravam o criminoso que possuía mandado de prisão. Após denúncias e varreduras, o traficante foi localizado na Alameda da Lua, com 47 pinos de cocaína.

Ele foi detido e apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João. "Ampliamos as ações ostensivas, na região, para garantir segurança a baianos e turistas. Contamos com o apoio da população denunciando ações ilícitas, através do telefone 190", declarou o comandante da 53a CIPM, tenente-coronel Maurício Botelho.