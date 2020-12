Traficantes fogem da PM e abandonam fuzil russo AK47

Guarnições da Polícia Militar localizaram um fuzil modelo AK47 de fabricação russa, após traficantes fugirem de um cerco. O flagrante aconteceu, na manhã deste sábado (12), no bairro de Valéria, em Salvador.

Equipes da 31a CIPM (Peto), do Bope, do Choque (Canil), da Cipe PI, do Graer, da Rondesp BTS, das 17a, 18a e 19a CIPMs realizavam incursões, na localidade, quando avistaram criminosos. Na tentativa de aproximação, os traficantes atiraram e fugiram.

Após confronto, os PMs encontraram o fuzil russo calibre 7,62 e uma mochila com três carregadores e 231 munições. Marcas de sangue, indicando que um dos traficantes ficou ferido, também foram percebidas pelas equipes. Nenhum policial foi atingido.

"Esse foi o terceiro fuzil apreendido em menos de 24h, na capital baiana. Seguiremos combatendo os traficantes de drogas com inteligência e firmeza", destacou o comandante de Operações da PM (COPPM), coronel Humberto Sturaro.