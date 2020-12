Trancoso: 'Era só para hóspedes', diz empresário que reuniu 700 pessoas em festa

O empresário Guilherme Souza, que alugou a casa de praia da cantora Elba Ramalho, em Trancoso, no sul da Bahia, e promoveu uma festa clandestina, anteontem, para cerca de 400 pessoas, conversou com exclusividade com o Alô Alô Bahia/Jornal CORREIO sobre o ocorrido. Afirmou que está profundamente arrependido e que era para ser algo muito pequeno, apenas com os hóspedes da residência.



”Eu, empresário Guilherme Souza, locatário do período do Réveillon da Casa de Elba Ramalho, venho pedir desculpas à cantora. Era um encontro apenas para os hóspedes da casa, mas infelizmente – com o boca a boca- tomou proporções inaceitáveis. Peço desculpas não só à Elba, mas à toda comunidade de Trancoso e não voltará a acontecer”, nos disse Souza. “Inclusive, diante do ocorrido, estou acatando o pedido da Elba para a rescisão do contrato de locação”, completou.



A residência, localizada na Praia dos Nativos, havia sido alugada do dia 25 de dezembro ao dia 4 de janeiro. A cantora não participou do evento, já que está hospedada no ClubMed, que fica 10 km de sua casa, desde o último dia 26 e permanecerá lá até o próximo dia 6.

Elba contou que soube da aglomeração enquanto assistia a uma missa. Mesmo assim, foi duramente criticada por também participar da inauguração de uma loja de roupa, no dia anterior, no Quadrado. Na ocasião, não usava máscara de proteção.

Nas redes sociais, Ramalho explicou que desenvolveu um processo alérgico terrível e “por isso evito usar máscaras nas áreas externas. Estou imune e com testes constantes”. A casa de praia de Elba Ramalho foi construída há mais de 20 anos e teve sua última reforma em 2017, feita pelo arquiteto Alex Galleti, que à época orquestrou a implementação de uma piscina e de bangalôs, que foram batizados com os nomes das filhas da artista – Maria Clara, Maria Esperança e Maria Paula. “Estou realmente muito arrependido. Era realmente para ser algo muito pequeno com os hóspedes da casa. Importante deixar claro que a Elba não estava na casa em nenhum momento”, reforçou Guilherme. No famoso vilarejo, localizado a 77 quilômetros de Porto Seguro, os nativos e frequentes habitués compartilham a mesma ideia: “Pela primeira vez, nos unir significa nos afastar!”.

Mesmo com o pedido de desculpas, a cantora Elba Ramalho sinalizou que pretende processar os envolvidos. Elba disse que serviu de ‘bode expiatório’ após ter seu nome envolvido na polêmica. “Estou exigindo agora que as pessoas que estão lá na casa façam vídeo e assumam a responsabilidade. Vou processar por danos morais porque estou sendo, vamos dizer assim, entrei no olho do furacão por conta deles. Estive na casa dois dias, fui levar máscara pros funcionários, cheguei a falar com um deles, por favor, ‘vocês não podem fazer eventos’”, diz a artista.

Elba garantiu não ter nada a ver com o evento e afirmou que estava na missa quando a festa estava acontecendo.“Eu estou em Trancoso, hospedada no Club Med. Minha casa está alugada desde o dia 25 de dezembro até 4 de janeiro, é uma coisa que é de praxe, todo ano a gente aluga. Eu não sabia que a casa estava tendo uma festa nessa proporção. No momento da festa eu estava na igreja, na missa, fazendo minha leitura, rezando meu terço. Depois, parei com umas amigas e fiquei conversando, fui comer um sanduíche vegano, e comecei a receber mil mensagens. É chato porque nós, artistas, precisamos dar um bom exemplo”, completou.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a polícia foi ao local após denúncia anônima.