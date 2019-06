Transalvador e mototaxistas discutem pontos de mototáxi na capital

Representantes dos mototaxistas de Salvador se reuniram com o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Muller, na tarde desta segunda-feira (3), para discutir sobre os locais para implantação de pontos de mototáxi na cidade. Durante o encontro, a categoria falou sobre os problemas enfrentados no dia a dia devido à falta de regulamentação desses espaços.

Segundo a Transalvador, ficou definido na reunião que o órgão, em parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), e com a participação dos mototaxistas, irá estudar locais adequados para implantar os pontos. O objetivo é encontrar um equilíbrio entres os pontos escolhidos pela categoria e os definidos pelo município em respeito as normas de trânsito.

Participaram da reunião representantes da Associação dos Mototaxistas Profissionais da Bahia (Asmob). Já o Sindicato dos Motociclistas, Motoboys e Mototaxistas do Estado da Bahia informou que também pretende discutir o assunto com a Transalvador nos próximos dias.