Transalvador faz operação especial no Bonfim na última sexta-feira de 2022

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai realizar uma operação especial na região do Bonfim, na Cidade Baixa, nesta sexta-feira (30). O mesmo esquema será repetido na primeira sexta-feira de 2023 (6). O esquema de trânsito visa ordenar o entorno da Basílica do Senhor do Bonfim com o aumento do fluxo de fiéis e turistas para celebrações As alterações vão ocorrer das 4h às 21h. Treze missas estão programadas para hoje.

As vias que passarão por mudanças no tráfego são o Largo do Bonfim, a Ladeira do Bonfim e o Largo da Baixa do Bonfim, sendo também proibido o estacionamento de veículos nestes locais, das 4h às 18h.

Haverá instalação de barreiras móveis, das 4h às 21h, na Avenida Dendezeiros do Bonfim/Rua Imperatriz, Largo da Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim, Ladeira do Bonfim/Acesso Lateral da Igreja, Largo do Bonfim (parte alta)/Rua Plínio de Lima, Largo da Baixa do Bonfim, Avenida Dendezeiro do Bonfim/Praça Irmã Dulce, Rua Travasso de Fora/Rua Henrique Dias e Largo do Bonfim/Igreja/Baixa do Bonfim/Ladeira do Bonfim.

As instalações de barreiras acontecerão nos mesmos locais em ambos os dias. Quanto à realização das novenas, que acontecem no Largo do Bonfim entre a quinta-feira (5) e o sábado (14), acontecerá o controle do tráfego de veículos das 19h até às 22h.