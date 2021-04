Transalvador prorroga inscrições para curso gratuito para motociclistas

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) prorrogou para o dia 30 de abril o prazo de inscrição para o curso gratuito de atualização em pilotagem segura para mototaxistas regulamentados e motofretistas. A inscrição pode ser feita no site da Transalvador. O motociclista que participar dos encontros terá direito a um certificado. Haverá também sorteios de brindes para os condutores.

O curso será dividido em dois momentos com aulas teóricas e práticas. Na primeira etapa, os encontros serão virtuais. Essas aulas começarão a partir do dia 3 de maio e terão duração de quatro horas. As aulas práticas começarão assim que possível, diante da situação de pandemia, em data posteriormente definida.

Também serão discutidas as alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) que afetam diretamente os motociclistas, como, por exemplo, o transporte de crianças nas motos, o uso obrigatório do farol baixo durante o dia e a utilização da viseira.

O curso promovido pela Transalvador, em parceria com a Honda, integra o programa Vivo na Moto, idealizado pela autarquia municipal. Nos encontros virtuais serão discutidos comportamentos adequados na direção e segurança viária, dados estatísticos de acidentes com motociclistas, técnicas de pilotagem segura, manutenção preventiva e importância dos equipamentos de proteção. Os motociclistas que concluírem o curso terão direito a um certificado.