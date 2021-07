Transalvador realiza mutirão de entrega de credencial para vagas especiais

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) realiza, neste sábado (31), mais um mutirão de entrega de credenciais para vagas especiais de estacionamento. A ação acontece na sede da autarquia, no Vale dos Barris, das 8h às 16h. A expectativa é entregar 200 documentos aos cidadãos que realizaram agendamentos através do site do órgão.

Emitida gratuitamente pela Transalvador, a credencial de estacionamento para vagas especiais é requisito essencial para utilização desses espaços nos estacionamentos particulares e públicos de Salvador. Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, gestantes ou lactantes acompanhadas por crianças de colo até dois anos têm direito à emissão do documento.

Este ano, 2.697 credenciais foram emitidas pela Transalvador. Desse total, 1.829 foram destinados a idosos, 552 para gestantes e lactantes e 316 para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. No mutirão realizado no último sábado (24), mais de 150 credenciais foram entregues.

os dias 7 e 14 de agosto acontecerão outros mutirões para entrega de credenciais. O superintendente de Trânsito de Salvador, Marcus Passos, destacou a importância das ações. "Pretendemos facilitar e acelerar a entrega das credenciais emitidas pela Transalvador, permitindo que idosos, portadores de deficiência, gestantes e lactantes garantam o seu direito de estacionar em vagas especiais de acordo com a lei”.

Para solicitar a emissão da credencial, o cidadão deve realizar agendamento no site da Transalvador, além de apresentar a documentação exigida. No caso dos idosos, é necessário apresentar o Formulário de Solicitação de Credencial disponível no site da Transalvador após o cadastro, impresso e assinado, acompanhado de documento de identidade com foto e CPF (original e cópia) e comprovante de residência com data de emissão não superior a três meses (original e cópia).

No caso das pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, além dos mesmos documentos solicitados aos idosos, é necessário apresentar original e cópia do atestado médico, que deve conter a indicação da deficiência e/ou mobilidade reduzida, de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID), o carimbo, o CRM e a assinatura do médico, preferencialmente, emitido pelo serviço médico oficial da União, do Estado ou Município.

Já as gestantes e lactantes também precisam apresentar o Formulário de Solicitação da Credencial preenchido e assinado, assim como a original e cópia tanto do documento de identidade com foto e CPF, quanto do comprovante de residência (com prazo não superior a três meses). Além disso, deve apresentar atestado médico contendo a idade gestacional do requerente, o carimbo, o CRM e a assinatura do médico, preferencialmente, emitido pelo serviço médico oficial da União, do Estado ou Município.