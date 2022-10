Transformando boas ideias em realidade

Acreditamos que na CCR Metrô Bahia geramos resultados consistentes porque a Inovação é parte de nossa cultura. Em oito anos de operação, diversos investimentos e iniciativas permitiram que metrô baiano se tornasse uma referência no país. Inovamos em Segurança, em Governança e Gestão, em Tecnologia, em Liderança, em Processos e Produtos. Inovamos diariamente, criando espaço para que boas ideias se transformem em realidade.

Na área da Manutenção, em 2021, um grupo de jovens inovadores, estagiários da empresa, apoiados e orientados por suas lideranças, criou o Núcleo de Impressão 3D, um setor pioneiro no Grupo CCR. Hoje, mais de 10 peças diferentes são produzidas. Entre as vantagens, criamos peças que levariam muito tempo para um fornecedor entregar, que não são vendidas individualmente ou mesmo que já não existem mais para compra no mercado.

Também na Manutenção inovamos no uso de drones para otimizar o tempo e aprimorar o trabalho da área, evitando riscos de acidentes com pessoas. Com eles, realizamos verificações visuais da estrutura de nossas edificações e até a estabilidade de parafusos.

Em nossa operação, outra prática inovadora está agora em testes. Com a aplicação de inteligência artificial e visão computacional, vamos ampliar nossas ações de segurança por meio do Copiloto Inteligente, um moderno sistema para auxiliar o trabalho dos nossos Operadores de Trem e Centro de Controle.

Inovamos também quando implantamos o sistema que informa o tempo para o Próximo Trem nas estações, quando oferecemos soluções digitais de recarga e compra de bilhetes para evitar filas, quando utilizamos mais de 2 mil câmeras no Sistema Metroviário para, em conjunto com nosso time de Atendimento, garantir a segurança de mais de 1 milhão de m2 de estações, terminais, passarelas e áreas verdes.

Inovamos ainda quando captamos água pluvial para reutilização em nossas estações, reduzindo o impacto ao meio ambiente, quando realizamos Encontros de Segurança com todos os nossos colaboradores, quando fazemos pesquisas periódicas com clientes para melhorar ainda mais o nosso serviço, quando implementamos um programa de influenciadores internos, que apoiam a construção de pautas coletivas e reforçam nosso propósito a partir do olhar de diferentes áreas.

Os resultados positivos dessa Cultura de Inovação vemos no engajamento de nossas equipes, no retorno dos nossos clientes, no reconhecimento como uma das 100 empresas mais influentes do país em mobilidade (Estadão), na certificação Great Place to Work (GPTW) e na premiação de nossos projetos em diversos fóruns setoriais. Como uma empresa de Mobilidade Humana, acreditamos e promovemos a inovação por meio do nosso colaborador, nosso principal agente transformador.

*André Costa é Diretor da CCR Metrô Bahia