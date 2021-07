Transição do Bahia vence Ceará e vira líder do Brasileiro sub-23

O Bahia emplacou mais um triunfo no Campeonato Brasileiro de aspirantes. Na tarde desta quinta-feira (1º), o time de transição do tricolor venceu o Ceará, por 1x0, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O gol do triunfo foi marcado pelo volante Caio Mello, aos 15 minutos do segundo tempo, após pegar rebote no chute do atacante Dodô.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança do grupo do torneio. Como o técnico português Bruno Lopes ainda não possui visto de trabalho, o time segue sendo comandado pelo auxiliar Hamilton Mendes.

Contra o Ceará, o Bahia entrou em campo com: Dênis, Luiz Felipe, Wesley, Gabriel e Mayk; Raniele Caio Mello e Bruno Camilo (Jefferson Douglas); Dodô (Borel), Gustavo Brinquedo (Ronaldo) e Riquelme (Ramon).

O próximo compromisso do Bahia no torneio será na quinta-feira (15), quando recebe o Corinthians, no estádio Joia da Princesa.