Trânsito de Feira de Santana passa a ser monitorado por câmeras

A fiscalização eletrônica no trânsito começou nesta segunda-feira (1º) em Feira de Santana, fazendo uso da tecnologia por videomonitoramento em tempo real. A ideia é garantir mais segurança e organização no tráfego da cidade.

Conforme o diretor de Operações da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), Édimo Pires, a fiscalização do trânsito por câmeras vai disciplinar o motorista que cometer infrações, como ultrapassagens indevidas, parada em fila dupla e avanço de sinal.

"O principal objetivo do monitoramento é proporcionar melhores condições de segurança no trânsito, combatendo as infrações e garantindo o ordenamento", diz.

Segundo o diretor, o trabalho de fiscalização será em conjunto com outros órgãos, como as secretarias de Transportes e Trânsito (SMTT), de Prevenção à Violência e Promoção dos Direitos Humanos (Seprev), Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As imagens capturadas por modernas câmeras vão possibilitar ainda quaisquer esclarecimentos acerca de possíveis infrações. Os equipamentos serão operados apenas por agentes de trânsito - únicos responsáveis pelas autuações.

A fiscalização através das câmeras está permitida desde 2015, de acordo com a resolução 532 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).