Trânsito é alterado em vários pontos neste final de semana; veja o que muda

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) fará alterações no tráfego de veículos em bairros da cidade para facilitar os eventos que movimentam a cidade neste sábado (14) e domingo (15). Valéria, Canela, Liberdade, Rio Vermelho são alguns dos locais que terão mudanças no tráfego.

No domingo, acontece a Maratona de Salvador, que vai interferir no trânsito em vários pontos na região da orla da cidade. Confira todas as mudanças abaixo.

II FESTA SAN GENARO- RIO VERMELHO

Para o evento que acontece neste sábado (14), haverá interdição do tráfego de veículos, das 00h às 23h59, na Rua Professora Almerinda Dultra, no trecho entre a Rua Guedes Cabral e a Rua João Gomes.

MARCHA PARA JESUS DE VALÉRIA- VALÉRIA

Neste sábado (14), a partir das 15h, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos nas ruas Boca da Mata (saída na interseção com a Rua São João), Da Matriz, A, e Engenheiro Antônio Franco (Chegada na 31ªCIPM).

6ª FEIRA DE ARTE E CULTURA DO CANELA- CANELA

Para o evento que acontece neste sábado (14) e domingo (15), a Transalvador fará a interdição do tráfego de veículos, das 15h às 21h, na Rua Pedro Lessa, no Canela.

CAMINHADA DA PAZ- PATAMARES

Neste domingo (15), a partir das 8h30, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, na faixa à direita, na Rua Ibirapitanga (Saída em frente à Escola Pan Americana da Bahia) Av. Tamburugy (entre a Av. Ibirapitanga e a Rua do Ângico) e Av. Ibirapitanga (chegada em frente à Escola Pan Americana da Bahia).

10ª PARADA GAY DA LIBERDADE- LIBERDADE

Para a realização do evento, a Transalvador fará a interdição do tráfego de veículos neste domingo (15), das 13h às 22h, no Corredor da Lapinha (a partir do Largo da Soledade) e Estrada da Liberdade (entre o Largo da Lapinha e a Rua Pero Vaz).

Os veículos em que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, Estrada da Liberdade, Rua Pero Vaz, Rua Conde de Porto Alegre, Largo do Tamarineiro, Rua Saldanha Marinho, Largo do Queimado e Largo da Soledade. Já com direção a Liberdade, a opção é Largo da Soledade, Largo do Queimado, Rua Saldanha Marinho, Largo do Tamarineiro, Rua Conde de Porto Alegre, Rua Pero Vaz e Estrada da Liberdade.

MARCHA INFANTIL - PLATAFORMA

Para o evento que acontece neste domingo (15), haverá interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 13h, em uma faixa de tráfego, na Av. Afrânio Peixoto, (Saída no Largo do Luso), Rua Antonio Balbino, Rua Baptista Machado, Praça São Bráz, Rua Úrsula Catharino, e Rua Volta do Tanque (chegada no Final de Linha).

1ª CAMINHADA LGBT DA FAZENDA GRANDE DO RETIRO- FAZENDA GRANDE DO RETIRO

Neste domingo (15), das 14h30 às 20h, haverá interdição do tráfego de veículos na Rua Mello Moraes Filho, entre a Montelar Materiais de Construção e a Empresa Gráfica da Bahia.

MARATONA DE SALVADOR

O trânsito na Av. Oceânica – entre a Barra e o Rio Vermelho – será completamente interditado nos dois sentidos. O tráfego será desviado para as avenidas Centenário, Garibaldi e Adhemar de Barros. Em alguns trechos do percurso, as faixas serão separadas por grandes. Com isso, os veículos poderão passar com segurança ao lado dos atletas, como forma de facilitar o acesso dos moradores. Isso ocorre no condomínio em frente à Aeronáutica, em Ondina, e no Rio Vermelho, entre a Travessa Bartholomeu de Gusmão e a Rua da Paciência.

Moradores do trecho entre a Rua da Paciência e o restaurante Sukiyaki devem aguardar orientações dos agentes de trânsito que estarão no local. Entre o Rio Vermelho e a Pituba, o tráfego também será compartilhado até a Praça Nossa Senhora da Luz, onde será desviado para a Rua Pernambuco.

Haverá interdição completa da via na orla a partir da Praça Nossa Senhora da Luz até à rua Aristides Milton (Largo de Cira), em Itapuã. Neste caso, o condutor pode usar Av. Luiz Viana Filho (Paralela) e outras vias transversais que levam à orla, como as avenidas Pinto de Aguiar, Jorge Amado, Dorival Caymmi e Mãe Stella. No sentido contrário (Itapuã para a Pituba) não haverá interdição do trânsito.

O trânsito vai começar a ser interditado por volta das 3h para montagem das estruturas e preparação do percurso. A partir das 10h de domingo, o tráfego começa a ser liberado progressivamente começando em Itapuã até a Barra.