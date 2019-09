Trânsito muda para evento evangélico em Sussuarana e Parada LGBT em Narandiba

(Foto: Reprodução/Google Street View)

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) anunciou que fará alterações no tráfego de veículos em Sussuarana e Narandiba para a realização de eventos que acontecem neste domingo (8).

Por conta da Cruzada Evangelistica Abala Sussuarana, haerá interdição do tráfego de veículos das 16h às 23h, na Praça Marina de Queiroz, entre o antigo Mercado Sussuarana e o Mercado União.

Jé em Narandiba, acontece a I Parada LGBT do bairro. Por isso, haverá interdição progressiva do tráfego de veículos no local, das 13h às 20h, em uma faixa de tráfego da Av. Edgar Santos (saída no antigo Detran, retorno em frente a Odebrecht, rotatória do Hospital Juliano Moreira, chegada antigo Detran).