Trânsito na Avenida ACM será bloqueado parcialmente a partir desta quinta (21)

Os motoristas que trafegam pela Avenida ACM precisam ficar atentos: a partir desta quinta-feira (21) o fluxo de veículos será parcialmente interditado no trecho em frente ao Parque da Cidade, no bairro do Itaigara, sentido orla.

O bloqueio acontece devido à necessidade da realização de uma obra emergencial da Embasa. Com isso, os carros poderão transitar por apenas uma faixa. A previsão é de que o serviço seja concluído até a próxima segunda (25), quando o trânsito voltará a ser completamente liberado.

Como alternativas, os motoristas podem se manter na Avenida ACM e entrar na Avenida Paulo VI, ao lado do Hiperposto, e seguir pela Rua Wanderley Pinho, de onde podem chegar no Itaigara, após o trecho da interdição. Por conta da obra, agentes de trânsito e transporte estarão no local para orientar condutores, passageiros e pedestres.

Periperi

Devido ao deslizamento de terra ocorrido nesta quarta-feira (20) na Estrada Velha de Periperi (Rua das Pedrinhas), próximo ao Arvoredo Club House, a pista precisou ser totalmente interditada em dois pontos. O primeiro, na Estrada do Derba (BA-528), no sentido Mirantes de Periperi, na rotatória do Hospital do Subúrbio; e o segundo na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na subida para Mirantes de Periperi, no sentido Estrada Velha de Periperi.

Somente veículos de moradores da região podem ter acesso ao local. É necessário ficar atento para evitar acidentes, pois o fechamento foi feito por prismas. As equipes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) monitoram a situação.