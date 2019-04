Trânsito na Avenida Oceânica tem alterações no fluxo até julho

O tráfego de veículos na região da Avenida Oceânica, entre os bairros de Ondina e Rio Vermelho, está alterado desde segunda-feira (29). As mudanças ocorrem em razão do início da segunda etapa das obras de requalificação da Orla, que tem previsão para durar cerca de até 90 dias.

Os veículos que seguem no sentido Barra – Rio Vermelho têm acesso local somente até o restaurante Sukyiaki. A partir daí, no trecho entre o restaurante e a praia da Paciência, o tráfego está interditado. Já no sentido oposto, entre a Praia da Paciência e a Avenida Adhemar de Barros, não há alteração e os veículos podem transitar normalmente.

Agentes da Transalvador estão no local nos primeiros dias de mudança a fim de orientar os condutores sobre as alterações no tráfego.

As linhas de ônibus que passam pelo trecho interditado na Avenida Oceânica também tiveram seus itinerários modificados. A interdição ocorre no sentido Barra - Rio Vermelho, no trecho compreendido entre a entrada da Avenida Adhemar de Barros e a saída da Rua Bartholomeu de Gusmão, na Praia da Paciência.

As linhas que trafegam neste sentido deverão entrar na Avenida Adhemar de Barros, Avenida Anita Garibaldi, Rua Bartholomeu de Gusmão e depois seguir seu itinerário normal.

Confira abaixo as linhas: