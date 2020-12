Trânsito na Tancredo Neves é alterado a partir desta quinta (3); veja mudanças

O trânsito na região da Avenida Tancredo Neves será alterado a partir da quinta-feira (3), com início da primeira etapa de requalificação da via. Nesse momento, será construída uma ligação subterrânea entre as avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto, para melhora da fluidez do trânsito. A previsão de conclusão é até abril de 2021.

A única mudança prevista para começar amanhã é o estreitamento da via marginal da Avenida Magalhães Neto, em frente aos edifícios Ícone e Amazon, atrás do McDonald's. Nesse ponto, as vagas para Zona Azul serão extintas e os veículos terão só uma faixa para tráfego.

A partir do sábado (5), o acesso ao bairro do Costa Azul pela Rua Doutor José Peroba, para quem estiver na Tancredo Neves, será bloqueado a partir da passarela ao lado Edifício TK Tower. A alternativa será um desvio provisório na Magalhães Neto, perto da Concessionária Ronda, com acesso ao pontilhão sobre o Rio Camarajibe.

Depois de passar sobre o rio, o motorista vai trafegar pela via marginal em frente ao G Barbosa, que terá sentido invertido, e acessar a Rua Doutor José Peroba entre o mercado e a academia Selfit.

A partir daí, o motorista pode chegar à Rua Arthur de Azevedo Machado e seguir para a Rua Edístio Pondé. O retorno seguinte, em frente à Fieb, continuará aberto.

Quem estiver no Costa Azul e quiser seguir para a Magalhães Neto não vai poder acessar a via ao lado do G Barbosa, precisando fazer retorno pela orla. Quem vem da orla para a Tancredo Neves deve acessar o Costa Azul pela Rua Arthur de Azevedo Machado. O trecho entre a concessionária Honda e a saída da Av. Magalhães Neto, sentido Av. Tancredo Neves, também será interditado. O acesso será apenas local para os edifícios localizados neste perímetro.

Projeto

Além da ligação subterrânea (trincheira bilateral) entre as avenidas Tancredo Neves e Magalhães Neto, o projeto prevê ainda a construção de uma ponte sobre o Rio Camarajibe. No caso da trincheira, a intervenção prevê a construção de via nova e subterrânea, além de recapeamento das vias existentes e ajustes na passarela instalada no local, drenagem, iluminação em LED e paisagismo. O investimento é de R$42 milhões. A nova Tancredo Neves é uma obra complementar ao sistema BRT . .