Trânsito será interditado na Avenida Oceânica nesta quinta-feira (5)

Motoristas que forem passar entre esta quinta (5) e sexta (6) pela Avenida Oceânica terão que ter cuidado redobrado. Isso porque a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) vai interromper o tráfego de veículos do trecho entre a entrada da Avenida Adhemar de Barros e o Ondina Apart Hotel.

A partir das 22h, o bloqueio se inicia no sentido Barra. Duas horas depois, às 00h, o trânsito no sentido Rio Vermelho também terá de ser interditado. A previsão é de que às 5h de sexta-feira (6) a via esteja completamente liberada. De acordo com o órgão de trânsito, a interdição é necessária para conclusão da drenagem fluvial e instalação de dutos realizada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (Embasa).

O condutor que estiver no sentido Barra, pode entrar na Av. Adhemar de Barros, fazer o retorno em frente à entrada principal da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e virar à direita na rua Dr. Oswaldo Ribeiro (última entrada antes da Oceânica). Já quem estiver como destino o Rio Vermelho, deve fazer o retorno em frente ao antigo Hotel Othon, entrar na rua Sabino Silva, de onde pode seguir para o Rio Vermelho, passando pelas avenidas Centenário e Garibaldi.