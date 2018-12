Trânsito será modificado para Festa de Santa Bárbara nesta terça (4)

A tradicional Festa de Santa Bárbara, nesta terça-feira (4), que abre o ciclo religioso das festas de largo na capital baiana, vai alterar o trânsito na região do Centro Histórico. O evento é iniciado com uma missa na Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho, logo pela manhã, seguido de uma procissão pelas ruas do Centro Histórico até a Baixa dos Sapateiros.

Das 4h às 16h, haverá reserva de vagas para estacionamento dos veículos oficiais do Comando do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, na Ladeira da Praça, bem como na via que margeia a Praça dos Veteranos. Entre as 7h e 15h, será feito desvio do tráfego de veículos no cruzamento entre a Rua Siqueira Campos com a Rua Engenheiro João Pimenta Bastos para à Rua Manoel Caetano.

Já o tráfego de veículos será interditado, das 7h às 13h, na Ladeira da Praça, no trecho entre a Rua José Gonçalves e Avenida José Joaquim Seabra. Haverá também interdição progressiva do trânsito a partir das 8h, iniciada no Largo do Terreiro de Jesus, seguindo pela Praça da Sé, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Avenida José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros), Rua Padre Agostinho Gomes (antiga Rua Baixa dos Sapateiros / Museu Casa do Benin), com chegada ao Largo do Pelourinho.

Alternativas

Os veículos que circularem pelo trecho interditado, provenientes do Centro da Cidade com destino à Baixa dos Sapateiros terão como opção de tráfego a Rua do Pau da Bandeira, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Comércio e Túnel Américo Simas.

Enquanto que os veículos que trafegarem pelo trecho interditado, vindos das Sete Portas e Bonocô com destino à Baixa dos Sapateiros terão como opção de tráfego o Vale do Nazaré, Avenida Joana Angélica e Saúde.

Serão instaladas barreiras fixas, a partir de meia-noite do dia 4, na Ladeira Ramos de Queiroz (parte baixa); Rua das Flores / Ladeira Ramos de Queiroz; Rua do Taboão / Rua Caminho Novo do Taboão.

Também serão instaladas barreiras móveis, a partir das 8h, na Avenida J. J. Seabra; Ladeira Ramos de Queiroz (parte alta) / Rua dos Marchantes; Ladeira do Prata; Rua 12 de Outubro; Largo de São Miguel; Rua Frei Vicente; Ladeira da Saúde; Ladeira do Ferrão; Rua Padre Agostinho Gomes / Ladeira do Carmo; Rua do Taboão / acesso para o Largo do Pelourinho; e Rua do Alvo.

Serviços

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Diretoria de Iluminação Pública (DSIP), instalará 20 projetores de 400 watts para auxiliar a iluminação do entorno da festa. A secretaria também atuará no ordenamento dos comerciantes informais com um efetivo de 40 agentes de fiscalização, de 7h às 19h. Dois agentes de combate à poluição sonora estarão monitorando os trios e carros com som no perímetro na festa. Uma equipe estará de plantão no atendimento de denúncias recebidas através do Fala Salvador (156).