Trânsito terá interdições em seis bairros neste final de semana; confira

Os bairros de Boca do Rio, Sussuarana, Engenho Velho de Brotas, Mares, Tororó e Piatã, em Salvador, sofrerão com alterações temporárias no trânsito durante este sábado (15) e domingo (16). As intervenções serão realizadas pela Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) por conta da realização de eventos nos locais.

A Avenida Conselheiro Zacarias, entre a Rua Professor Constantino Viêira e a Rua Agrário de Menezes, no bairro dos Mares, na Cidade Baixa, terá alteração no trânsito das 19h às 20h deste sábado (15) para realização do Natal Comunitário Iebsul.

Já o Engenho Velho de Brotas recebe a Lavagem de Santa Luzia, o que causará a interdição do tráfego na Rua Almirante Alves Câmara, nas imediações do Largo do Final de Linha, no sábado, das 16h às 23h, e no domingo, das 9h às 22h.

Será feita outra interdição progressiva do tráfego de veículos, no domingo (16), a partir das 10h, na Rua Almirante Alves Câmara, com saída na Igreja Santa Luzia/Final de Linha do Engenho Velho de Brotas, seguindo pela Rua Maria Felipa, Rua Brigida do Vale, Travessa Antônio Costa, Rua Antônio Costa, Rua Pedro Malhado, Rua Brigida do Vale, Praça Capelinha, Rua Manoel Faustino, Rua Padre Luiz Figueira, com chegada na Igreja Santa Luzia/Final de Linha do Engenho Velho de Brotas. Quatro barreiras móveis também serão instaladas no bairro, na Rua Vila América / Final de linha de ônibus; na Rua Almirante Alves Câmara / Rua Padre Luiz Filgueira; na Rua Almirante Alves Câmara / Rua Maria Felipa; e na Rua Reis Príncipe / Av. Vasco da Gama.

A Avenida Presidente Costa e Silva, que margeia o Dique do Tororó, e a Rua da Telebahia serão interditadas neste domingo (16) das 13h às 20h por conta da realização da Caravana do Samba. Os veículos devem ter como opção de tráfego o retorno em frente à Itaipava Arena Fonte Nova, Avenida Vasco da Gama, Acesso ao Bonocô, Avenida Mário Leal Ferreira (Av. Bonocô), Avenida General Graça Lessa (Vale do Ogunjá), Avenida Vasco da Gama e Rótula dos Barris.

A 4ª Caminhada Profética Evangelística, no bairro de Sussuarana, terá interdição do tráfego a partir das 8h deste domingo (16) faixa à direita, na Avenida Ulysses Guimarães, seguindo pela Rua Antônio de Freitas, com chegada na Praça Marina de Queiroz

E, por fim, o Circuito das Estações - Etapa Verão, provocará uma interdição do tráfego de veículos das 5h às 10h de domingo na Avenida Octávio Mangabeira, sentido Itapuã, no trecho entre o Multishop da Boca do Rio e o retorno após o SESC; na faixa à direita, sentido Itapuã, a partir do retorno após o SESC até a Nova Praça de Piatã; e na faixa à esquerda, sentido Pituba, no trecho entre o retorno em frente ao SESC até a Terceira Ponte.

A Transalvador indica que os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, durante o horário da interdição, terão como opção de tráfego o retorno em frente ao Multishop da Boca do Rio, Avenida Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado (Costa Azul), Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana (Paralela) e Avenida Orlando Gomes.