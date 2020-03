Transporte intermunicipal é proibido em mais cinco cidades do estado

Após suspender o transporte intermunicipal em dez cidades baianas, incluindo Salvador, o governo do estado ampliou a restrição para outras cinco, como forma de conter a expansão da pandemia do coronavírus. Decreto publicado neste sábado (21) proíbe a circulação e saída de transportes por 10 dias.

A partir da meia noite da próxima segunda-feira (23), fica proibido, segundo o decreto, "qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans" em Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Vitória da Conquista.

A regra permite apenas uma exceção: para quem residir em locais próximos e for a estas cidades a trabalho. Demais casos só serão permitidos mediante autorização da agência estadual que regula os transportes (Agerba) ou do próprio município.

De acordo com o decreto, publicado excepcionalmente em edição eletrônica do Diário Oficial, o descumprimento da suspensão provocará apreensão imediata do veículo, seja este usado em transporte público ou privado. As cinco cidades também terão o atendimento presencial nos SACs suspenso a partir de 23 de março.

Com esta publicação, as medidas restritivas do SAC e de transporte passam a valer para 15 municípios baianos. Os demais são são Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Simões Filho, Porto Seguro, Prado, Itabuna, Ilhéus, Itacaré e o Terminal de Bom Despacho, em Itaparica.