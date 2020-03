Transporte intermunicipal será suspenso em Ilhéus, Itabuna e Itacaré

As cidades de Ilhéus, Itabuna e Itacaré, no Sul da Bahia, também serão afetadas pela suspensão da circulação de ônibus intermunicipais. Um decreto estadual publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (20) suspende, a partir de sábado (21), por dez dias, a saída, circulação e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.

Qualquer exceção nessa circulação, diz o decreto, precissa ser autorizada antes pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) ou pelos próprios municípios.

O decreto também determina a suspensão dos atendimentos presenciais nos SACs das três cidades a partir da próxima segunda-feira (23). A Polícia Militar, com apoio das Guardas Municipais, vai fiscalizar o cumprimento do decreto.