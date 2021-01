Transporte público de Itabuna volta a operar após 10 meses

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro oficializou na manhã desta sexta-feira (22) o contrato emergencial com a Empresa Atlântico Transportes para que o transporte coletivo volte a operar pelo sistema integrado no município. A assinatura ocorreu durante entrevista coletiva de imprensa no Gabinete do Centro Administrativo Firmino Alves. A empresa foi representada pelo gerente operacional do Grupo Atlântico, Adenilson Batista, conhecido como Zezeu.

O retorno do transporte público por ônibus na cidade acontece após 10 meses desde a interrupção do serviço em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Itabuna foi a única cidade da Bahia a suspender o serviço integralmente, o que gerou problemas aos usuários, com reflexos negativos na atividade econômica da cidade como um todo, já que o comércio e o setor de serviços também parou.

Segundo o Prefeito, foram feitas cotações com três empresas para a volta dos ônibus às ruas.

Adenilson Batista informou que a empresa está em fase de instalação de sua sede e organização dos veículos. O próximo passo será se reunir com o Sindicato dos Rodoviários de Itabuna para a contratação da mão-de-obra local: motoristas, cobradores e pessoal administrativo e de suporte.

Neste primeiro momento 50 veículos, com 100% de acessibilidade, vão operar no sistema integrado dentro de um prazo médio de 10 dias. De acordo com o Secretário de Transporte e Trânsito, Thales Rodrigues da Silva, a expectativa é de que sejam recontratados 50% dos cobradores e motoristas das duas empresas operavam o transporte público.

“A tendência é ampliar para 100% à medida que a demanda for aumentando”, disse o secretário.

Com a proposta de implantar um sistema moderno e de qualidade não somente dos veículos, mas também em todo processo operacional, o secretário anunciou que o aplicativo para celular Sitis (Sistema Integrado de Transporte de Itabuna) estará à disposição dos usuários do transporte coletivo a partir do primeiro dia de retorno do serviço.

“Todos os usuários poderão acompanhar, através do aplicativo, os horários de saída e chegada dos veículos, bem como o itinerário na hora da consulta”, explicou o titular da Settran.

Com a nova operadora do transporte coletivo a população terá vantagens e segurança em utilizar o serviço, que será fiscalizado pelos agentes da Settran para que opere dentro das normas contratuais.