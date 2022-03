Transporte público em crise e a população no prejuízo

Desde segunda (14), o transporte rodoviário metropolitano viu sua crise aumentar. Isso porque, nesse dia, nenhum ônibus da empresa BTM, que cobre Salvador, Lauro de Freitas e Camaçari, saiu da garagem. De acordo com os rodoviários, ao chegarem ao trabalho, notaram 10 veículos a menos e todos estavam sem combustível. Sem ônibus, o metrô de Salvador teve um grande aumento no movimento.

Segundo o Sindicato dos Rodoviários da Região Metropolitana de Salvador (Sindmetro), o dono da empresa não deu satisfação aos trabalhadores, que não receberam os salários de fevereiro. Desde segunda, a BTM não funciona. A Agerba diz que já está em fase de contratação de uma nova empresa para assumir as atividades.

Na quinta (17), os rodoviários das demais empresas pararam como forma de protesto contra a atual situação de crise do transporte metropolitano. De acordo com o Sindmetro, 11 empresas faziam o transporte antes da pandemia. Agora, só seis. Antes da BTM, a última a parar foi a VSA, em janeiro deste ano. Segunda a Agerba, a Avanço Transportes assinou na quarta (16) o contrato para operação das linhas da VSA, que deve ser iniciada em 7 dias. A Costa Verde já anunciou que não tem condições fazer os pagamentos de salários previstos para segunda (21).

Depois de ver rodoviários afirmando que a gestão estadual é a principal culpada pela crise que afeta as empresas de ônibus da Região Metropolitana de Salvador (RMS), o governador Rui Costa rebateu as críticas. À imprensa, Rui citou o subsídio que o governo concede ao setor para ressaltar o apoio da gestão ao transporte público. "Nós concedemos um subsídio gigantesco. O Estado oferece um forte subsídio todo mês ao sistema e ao metrô. São mais de R$ 30 milhões no ano, um volume gigantesco de recursos", afirmou.

Na sexta (18), os ônibus voltaram a circular, mas para a próxima semana, a situação é outra, com ameaça de greve, caso as reivindicações no sindicato não sejam atendidas.



Leão muda de lado

O vice-governador João Leão (PP), em anúncio oficial do PP e do União Brasil, confirmou que será candidato a senador na chapa que tem o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) como pré-candidato ao governo da Bahia. No concorrido evento, afago dos dois lados. Enquanto Neto chamou Leão de ‘Bonitão’, o vice-governador devolveu, ao dizer que, além dos filhos, agora tem um ‘Netinho’.

Vexame da dupla Ba-Vi

Pela primeira vez em 91 anos, as semifinais do Campeonato Baiano não terão nem Bahia e nem Vitória. Os grandes da capital deram vexame e as vagas na segunda fase do estadual ficaram com Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus, este último, o caçula da competição e que, com uma vitória sobre o Doce Mel, acabou com o sonho da dupla Ba-Vi.

O marido, a mulher e o mendigo

Deu o que falar o caso ocorrido em Planaltina (DF), em que um homem agrediu um morador em situação de rua que estava fazendo sexo com sua esposa. Ele pensava que era estupro, mas a mulher afirmou que foi de forma consensual após ver o ‘rosto de Deus’ no homem. A esposa do personal está internada, segundo ele, e o mendigo se recupera dos socos.

O preço da fome

Prisões por furto de itens essenciais, conhecidos como crimes famélicos - quando alguém furta algo essencial à sobrevivência - basicamente dobraram em Salvador, nos últimos cinco anos. De 2017 para 2021, a proporção entre esses tipos de roubo e os furtos comuns saiu de 11,5% para 20,25%. As causas principais são a inflação e desemprego, principais geradores da fome.

Censura ou não?

Lançado em 2017, o filme "Como se tornar o pior aluno da escola" virou alvo nas redes sociais por uma suposta apologia à pedofilia. Na segunda (15), o Ministério da Justiça determinou que a Netflix e outras plataformas de streaming deixassem de exibir o filme, mas voltou atrás e só mudou a classificação etária de 14 para 18 anos. Artistas apontaram censura na primeira decisão.





Bombou no site do CORREIO

1- Esposa de personal justifica traição com morador de rua: 'vi a imagem de Deus' - Caso em Planaltina atiçou curiosidade.

2 - Paulinha Abelha usava ao menos 17 substâncias que afetavam o fígado; veja lista - Foi a campeã da última semana e segue em alta.

3- Produtos importados não poderão entrar em Salvador a partir desta segunda (14); entenda - Devido à paralização dos auditores da Receita Federal.

4 - Delegados decidem entregar cargos e suspender operações em toda Bahia - Por conta da falta de diálogo com o estado.

5 - Nubank vai pagar R$ 450 a quem responder pesquisa do imposto de renda - E quem não quer essa boquinha?

***