(Divulgação)

Hermano Queiroz diz que recebeu outros convites e que está avaliando

Dois dias depois de ter a nomeação publicada no Diário Oficial do Estado, Hermano Guanais Queiroz desistiu de assumir o cargo de diretor do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM). Por telefone, o baiano que vive em Brasília, onde trabalha na sede do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), disse que a nomeação foi um equívoco e que ele, embora tenha ficado lisonjeado com o convite, preferiu declinar em função de compromissos assumidos na capital federal.

Descaso

Procurados, a secretária de Cultura do Estado, Arany Santana, e o diretor-geral do IPAC, João Carlos Oliveira, não se manifestaram. A assessoria de imprensa da Secult informou à coluna que o diretor do IPAC mandaria uma nota oficial, o que não aconteceu até o fechamento da edição. Esta atitude dos representantes do Governo do Estado, não surpreende, haja visto o tratamento que vem sendo dado à cultura em geral, especialmente aos museus.

Tô na varanda

A Varanda Elétrica, palco de grandes encontros musicais do Carnaval de Salvador, vai voltar ao Camarote Expresso 2222. O espaço será comandado pela cantora Illy que vai animar os foliões pipoca, de sexta a terça-feira. Assim como era no passado, a artista receberá convidados todas as noites, e vai interagir com os artistas dos trios que desfilam no circuito. Criada em 2009, a Varanda se tornou parada obrigatória dos trios e ponto de encontro do Carnaval.

(Divulgação)

Illy nasceu no Rio, mas foi criada na Bahia

Circuito off

A promoter Licia Fabio vai montar sua Casa Bem Bahia pela terceira vez consecutiva na Bahia Marina. O espaço vai funcionar de sexta a terça-feira de Carnaval, das 14h às 22h, com serviço all inclusive, e buffet assinado pelo chef Dudu Prado, do restaurante Lafayette, que cede o espaço mais uma vez para o evento. Pela primeira vez desde que mudou seu quartel general para fora do circuito da folia baiana, Licia Fabio e a Oquei Entretenimento, resolveram que irão comercializar uma cota de ingressos. Este ano, a decoração ficará a cargo das irmãs Ana Paula e Ana Claudia Nonato. O site Glamurama, da jornalista Joyce Pascowitch, montará uma redação no local.

Foto:Eduardo Freire/Divulgação)

Licia Fabio volta a comandar casa fora do circuito do Carnaval

Vinho da serra

A vinícola da família Valduga vai fazer um “Vin Première” no dia 26 de março, no Yacht Clube da Bahia. O evento será conduzido pelo CEO do grupo, Eduardo Valduga. Na ocasião, o público participará da degustação dos produtos da Casa Valduga e Ponto Nero e as cervejas especiais da Cervejaria Leopoldina, tudo harmonizado com itens da Casa Madeira. Todos os rótulos apresentados estarão à venda com descontos especiais. Os ingressos podem ser adquiridos no site: https://uhuu.com/evento/ba/salvador/vin-premiere-salvador-8967.

(Divulgação)

Eduardo Valduga é o CEO da Casa Valduga

Coletiva

Quatro artistas integram a exposição A Casa 53 que será aberta na próxima sexta-feira (14), às 19 horas, na Mouraria. Alzira Fonseca, Cassandra Barteló, Fátima Tosca e Regina Miranda, sob a batuta de Lanussi Pasquali, transformaram cada cômodo com seus trabalhos inspirados na própria história da casa. No sábado (15), haverá um bate-papo com as artistas. A mostra permanece até domingo, dia 16. De acordo com Cassandra Barteló, que estendeu um varal com fotografias de texturas e cores predominantes no espaço, “a ideia é criar um contraponto, quis trazer para a galeria, na entrada da casa, um varal”.

Estreia

Medida Provisória, o primeiro longa de ficção dirigido pelo baiano Lázaro Ramos, fará sua estreia mundial no Festival SXSW (South By Southwest) 2020, que acontece de 13 a 22 de março, em Austin, no Texas. A produção é da Lereby e Lata Filmes, em coprodução com Globo Filmes e Melanina Acentuada.

(Divulgação)

Lázaro Ramos estreia seu primeiro filme de ficção

No forno

O escritor baiano Wesley Correia lança seu quarto livro de poesias, Laboratório de Incertezas, no dia 12 de março, às 19h, na Casa da Mãe (Rio Vermelho), com a realização de um recital de poesia conduzido pela escritora Rita Santana e apresentação musical de Gabriel Póvoas, seguidos de sessão de autógrafos. A entrada é gratuita, e o livro, que sai pela editora Malê, custa R$ 36.

(Divulgação)

Wesley Correia lança seu quarto livro de poesias