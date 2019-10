Tratamento de Heloísa Perissé contra o câncer chega ao fim: 'Saí do deserto'

Chegou ao fim o tratamento da atriz Heloísa Perissé conta câncer nas glândulas salivares. A notícia foi compartilhada pela própria artista na noite dessa quarta-feira (9), em seu perfil no Instagram (ver mais abaixo).

"Acabou, fim. Saí do deserto. A noite foi escura, mas o dia nasceu. Acabou a guerra e meu corpo e meus soldadinhos bravos vão poder descansar. Continuo, mais do que nunca, com o bordão que me acompanhou esse tempo todo: nada a pedir, muito a agradecer", escreveu a atriz.