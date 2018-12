Travessia Salvador-Mar Grande é suspensa por causa da chuva nesse domingo (9)

As chuvas que atingem Salvador deste a madrugada deste domingo (9) provocaram a interrupção do serviço da travessia de lanchas Salvador-Mar Grande.

De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), a operação das escunas de turismo que fazem o "Passeio às Ilhas" também foi suspensa.

Não há previsão para retomada do serviço neste domingo. A opção para quem segue para a Ilha de Itaparica, saindo de Salvador, é o ferry boat.

A travessia Salvador-Morro de São Paulo, as operações vão ocorrer com os catamarãs fazendo conexão em Itaparica, pois, conforme a Astramab, as condições de navegação no percurso entre Salvador e a Ilha de Tinharé estão impróprias.

Os catamarãs vão sair normalmente do Terminal Náutico de Salvador, no Comércio, param em Itaparica, de onde os passageiros desembarcam e seguem de ônibus até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a travessia em lanchas até o Morro. Os horários dos catamarãs são, saindo do Terminal Náutico, 10h30, 13h e 14h30. O preço da passagem é R$ 95,20.