Travessia Salvador-Mar Grande fará parada por causa da maré baixa neste sábado (16)

A maré baixa vai forçar uma interrupção temporária na Travessia Salvador Mar Grande neste sábado (16). De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) a pausa será iniciada às 9h15 e a retomada do atendimento está prevista 12h30.

Nesta manhã, os movimentos de embarque no Terminal Náutico da Bahia, na capital, e no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, são moderados. Ao todo, oito embarcações fazem a operação com intervalos de meia em meia hora nos dois sentidos. Não há registro de filas. Apesar da tranquilidade, caso haja grande fluxo de pessoas por conta da pausa, a Astramab informou que serão abertos horários extras, com saídas de 15 em 15 minutos, na retomada das operações.

A maré baixa não afetará os horários noturnos da travessia. Sendo assim, a última saída de Mar Grande será feita às 18h e, de Salvador, às 19h30.