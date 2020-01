Travessia Salvador-Mar Grande irá encerrar às 18h30 nesta quinta-feira

Uma maré baixa prolongada está afetando a travessia Salvador-Mar Grande. Após obrigar o fechamento do serviço entre às 7h e 9h horas desta quinta-feira (9), o fenômeno fará com que a operação encerre uma hora e meia mais cedo, por volta das 18h30 ao invés das 20h.

A maré baixa prolongada impede a navegação dos barcos no terminal de Mar Grande, que possui baixa profundidade. O movimento de passageiros nesta quinta é considerado moderado, tanto no Terminal de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

A Astramab (Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia estima que o fluxo de passageiros da travessia deve seguir tranquilo durante todo o dia. Oito embarcações estão em tráfego e os horários de saída são de 30 em 30 minutos.

Morro de São Paulo

Os catamarãs da linha Salvador-Morro de São Paulo operam normalmente e com procura moderada. Hoje já saíram do Terminal Náutico os catamarãs das 8h30 e 9h. Os próximos vão zarpar às 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo com destino a Salvador os horários são os seguintes: 9h, 11h30, 13h e 15h.

As passagens podem ser adquiridas no momento do embarque nos guichês das concessionárias, custando R$ 95,20. A viagem direta de catamarã entre a capital e o Morro de São Paulo dura em média 2h e 20m.

Passeio às Ilhas

As escunas do tradicional “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos também operam sem restrições nesta quinta e com boa procura pelos turistas. O passeio inclui paradas em Ilha dos Frades e Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30. A tarifa, por pessoa, é R$ 60.