Travessias no Ferry e Lanchas retornam com horário limitado e movimento tranquilo

As travessias no Ferry Boat e lanchinhas Mar Grande-Salvador foram retomadas na manhã desta quarta-feira (3) e segum com horário reduzido até a próxima sexta, dia 5. As viagens dos dois modais ficam suspensas durante todo o final de semana.

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do sistema Ferry-Boat, informou em nota que o serviço funciona das 5h30 às 19h30 até a sexta-feira e retoma a operação no mesmo horário durante a segunda-feira (8).

Nesta quarta-feira, os ferries em trânsito são: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo, Dorival Caymmi, Pinheiro e Anna Nery, com saídas nos horários regulares (de hora em hora). O movimento foi tranquilo para veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho durante todo o dia de operação.

O advogado Márcio Teixeira passou o final de suas férias na Ilha de Itaparica e planejava retornar no sábado passado (27), mas os planos foram modificados por conta do lockdown parcial. Por isso ele adiou a volta para esta quarta (3), e comemorou que o movimento foi tranquilo.

"A viagem foi bem rápida. Não fiquei nem meia hora na fila porque não tinha quase ninguém. Acabou valendo a pena porque passei mais dois dias na Ilha", disse.

Primo de Márcio, Rafael Teixeira, 17, optou por retornar pelas Lanchinhas Salvador-Mar Grande por fazer um percurso mais rápido. Rafael aponta que também fez uma viagem tranquila e sem filas nesse primeiro dia de volta do serviço.

A travessia nas lanchas e ferry havia sido suspensa na segunda (1º) e terça-feira (2), como medida de conter o avanço da Covid-19. Os clientes do ferry que compraram passagens pelo sistema de Hora Marcada, nesses dois dias, terão as viagens reagendadas.

Segundo a Internacional Travessias Salvador, que administra o ferry, a central de atendimento está entrando em contato por e-mail para efetuar as remarcações, mas os usuários podem enviar e-mail para o demandastravessias@sollobrasil.com.br para solicitar o reagendamento.