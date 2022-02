Travesti de 22 anos é morta a pedradas em Fortaleza

A travesti identificada apenas como Sofia Gisely, de 22 anos, foi morta a pedradas na Osório de Paiva, no bairro Grande Bom Jardim, em Fortaleza. A suspeita é de que o crime tenha acontecido durante a madrugada desta sexta-feira, 11. O corpo da vítima estava em um terreno, caído ao solo.

Sofia era querida na comunidade e amigos dela, que foram ao local, informaram que ela fazia programas sexuais quando foi morta. Ela teria sido morta por um cliente, conforme O POVO apurou.

Não há detalhes sobre identificação do criminoso. A travesti estava sem parte da roupa, e muitas pedras foram encontradas perto e em cima dela. A sandália que usava também estava perto do corpo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) foi acionado para atender à ocorrência de achado de cadáver no bairro Bom Jardim.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para o local. De acordo com a SSPDS, Um inquérito foi instaurado pelo DHPP.