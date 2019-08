Travesti é atingida com tiro no olho na Pituba

Uma travesti, identificada apenas pelo prenome de Tifane, 32 anos, foi baleada no rosto, na madrugada deste domingo (18), no bairro da Pituba, em Salvador. A vítima, que estava acompanhada de uma outra travesti, foi socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

A amiga, que se apresentou como Karine no posto policial da unidade de saúde, foi quem prestou socorro a Tifane, atingida no olho. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Aos policiais, a testemunha disse que ela e a vítima estavam em frente em frente à delicatessen Perini, na Avenida Otávio Mangabeira, orla da capital, quando um homem a bordo de uma moto preta se aproximou das duas.

O atirador, ainda conforme os relatos, se aproximou, sacou uma arma da cintura e disparou contra as duas. Karine contou que o homem, que vestia preto, não é uma pessoa 'do convívio' delas.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência do HGE, o crime foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela 16ª Delegacia (Pituba).

Por meio da assessoria, a Polícia Militar informou que não foi chamada para atender à ocorrência.