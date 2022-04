TRE-BA realiza último mutirão para regularizar e tirar título de eleitor

Para você que ainda não tirou o título de eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) realiza seu último plantão de atendimento ao público antes do fechamento do cadastro. Para não ficar sem votar, o cidadão precisa se dirigir aos cartórios eleitorais da capital neste sábado (30) ou domingo (1º), que vão funcionar das 8h às 18h, sem necessidade de agendamento prévio.

O objetivo da Justiça Eleitoral baiana é garantir a emissão do título e a regularização do documento antes de 4 de maio, data-limite para as solicitações. Quem perder o prazo e não tiver tirado a 1ª via do título ou estiver com o documento cancelado, não poderá votar nas Eleições de 2022, marcadas para o dia 2 de outubro.

Antes de se dirigir aos cartórios, o eleitor deve verificar sua situação cadastral, o que pode ser feito nos canais virtuais de atendimento do TRE-BA. Para isso, o cidadão tem o auxílio do Núcleo de Atendimento Virtual ao Eleitor (NAVE), disponível no site do Eleitoral baiano e nos aplicativos de mensagem instantânea Telegram (@maiatrebot) e WhatsApp (71 3373-7000). A consulta também pode ser feita pelo aplicativo Título Net e pela Central Telefônica, que funciona no número oficial do TRE-BA (71) 3373-7000, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

O plantão de atendimento é direcionado ao eleitor que estiver com o título cancelado, ao cidadão que desejar tirar a primeira via do documento ou àquele que precise solicitar alterações no cadastro eleitoral (mudança de endereço, de domicílio eleitoral, nome social e etc.). Para ser atendido, é preciso apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência.

Para o atendimento no interior do estado, o eleitor deverá consultar o horário de funcionamento de sua respectiva zona eleitoral. Endereços e telefones dos cartórios eleitorais estão disponíveis no site do TRE-BA.